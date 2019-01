Brumadinho antes e depois da rutura da barragem. Veja as imagens e novos vídeos da tragédia

Depois da rutura de uma barragem na última sexta-feira, em Brumadinho, no Estado de Minas Gerais, no Brasil, começaram a circular várias imagens aéreas da zona afetada antes e depois da tragédia. Nas imagens, como as partilhadas pela Globo, é possível verificar a dimensão dos estragos e a forma como a lama invadiu zonas verdes e povoações. A própria conta oficial do Palácio do Planalto já partilhou imagens aéreas, já que o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou o local de avião. Até ao momento, as autoridades já confirmaram a existência de nove mortos e de, pelo menos, mais de 300 desaparecidos.

O antes e depois da tragédia da rutura da Barragem:

Entretanto, vários utilizadores foram partilhando no Twitter vídeos dos momentos que se seguiram à rutura da barragem. Um dos utilizadores mostra um momento a que chama de “tsunami de lama“.

Brumadinho – Parece um tsunami de lama.pic.twitter.com/oLqiO0VK4l — Zeza Lula Estrela1⃣3⃣ (@zezaLulaestrela) January 26, 2019

Vários órgãos de comunicação social brasileiros, como o jornal do Estado de Minas, divulgou na sua conta do Twitter vários vídeos e fotografias dos momentos que se seguiram à rutura.

Imagens da barragem de Brumadinho. Crédito: CBMMG/Divulgação pic.twitter.com/JN1Y51okwU — Estado de Minas (@em_com) January 25, 2019

Em algumas situações o rio de lama atravessou estradas, como se vê nas imagens seguintes.

Imagens da barragem de Brumadinho. Crédito: WhatsApp/Reprodução pic.twitter.com/svoMsqA30D — Estado de Minas (@em_com) January 25, 2019

Há vídeos dos momentos de resgate que mostram como as operações são difíceis e demonstram o porquê dos salvamentos terem de ser feitos por helicóptero.

Rescuers pulled people out of the mud after a dam holding back mining waste collapsed in Brumadinho, Brazil. As many as 200 people are still missing, AP reports pic.twitter.com/bq2UTiGUxI — TicToc by Bloomberg (@tictoc) January 26, 2019

Mais um vídeo de um momento que uma utilizadora diz ser da “hora do rompimento da barragem”.

Filmagem da hora do rompimento da barragem de Brumadinho. pic.twitter.com/h8j3cNvASq — Rosângela Da Costa Pinto (@RosngelaDaCost7) January 26, 2019

O jornal O Globo partilhou um vídeo com várias imagens aéreas do local e das operações de salvamento e com explicações técnicas sobre o que aconteceu.

Os jornais vão também publicando várias imagens e fotogalerias que permitem perceber a dimensão da tragédia.

Agência diz que Vale fez vistoria um mês antes de barragem romper e não achou problemas https://t.co/FU2SvyJNko pic.twitter.com/QA6sf0jIXJ — Estadão (@Estadao) January 26, 2019

O presidente Jair Bolsonaro já sobrevoou o local da tragédia.

Presidente @jairbolsonaro desembarca em Confins para sobrevoar área atingida pelo rompimento da barragem em Brumadinho pic.twitter.com/YVnCwWn4kT — Planalto (@planalto) January 26, 2019

Na própria conta oficial do presidente brasileiro foram partilhadas imagens tiradas do helicóptero onde seguiu Jair Bolsonaro.

Presidente @jairbolsonaro sobrevoa área atingida pelo rompimento da barragem em Brumadinho pic.twitter.com/s3n48ldCRw — Planalto (@planalto) January 26, 2019

