Chelsea empresta Morata ao Atlético Madrid por época e meia

O futebolista internacional espanhol Álvaro Morata, que alinha no Chelsea, vai ser emprestado por uma temporada e meia ao Atlético de Madrid, com opção de compra, noticia este domingo a agência espanhola EFE.

De acordo com a agência de notícias espanhola, que cita “fontes próximas do negócio”, o avançado, de 26 anos, deve chegar a Madrid ainda hoje e vai realizar exames médicos no domingo, antes de ser confirmado como reforço dos ‘colchoneros’ até junho de 2020.

Morata transferiu-se do Real Madrid para o Chelsea em 2017, por 80 milhões de euros, mas teve dificuldades em afirmar-se nos ‘blues’, marcando 24 golos em 72 jogos pelo conjunto da ‘Premier League’.

Com a chegada do argentino Gonzalo Higuaín a Stamford Bridge neste ‘mercado de inverno’, o espaço do espanhol ficou ainda mais reduzido, acabando por rumar ao Atlético de Madrid, segundo classificado da liga espanhola.

Além de Real Madrid e Chelsea, Morata representou também os italianos da Juventus, entre 2014 e 2016.

