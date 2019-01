Corrida de “caracóis” entre Carocha e Samurai

As corridas de aceleração são um evento emocionante, com veículos cujos motores possantes rugem de tal forma que até nos fazem vibrar as entranhas – isto até os eléctricos começarem a “estragar” a festa –, e em que a potência disparatada derrete literalmente os pneus no momento do arranque. Mas, para intervalar tanta emoção forte, é altura de recuarmos no tempo e na potência, comparando dois modelos que foram muito populares no século passado e estavam longe de ser conhecidos pela sua cavalagem avassaladora.

Em pista, está o rapidíssimo Suzuki Samurai de 1987, cujo motor com quatro cilindros em linha a gasolina com 1,3 litros fornecia uns tresloucados 60 cv. Isto quando era novo, pois hoje, passados 32 anos, provavelmente muitos dos bichos estarão tresmalhados. Apesar do seu estatuto de jipe e uma aerodinâmica que não o favorece, o Samurai é um modelo leve, mas necessariamente não tanto quanto o Carocha, que facilmente ficava abaixo dos 900 kg.

Frente ao Samurai japonês, a equipa do TFLcar decidiu opor um Volkswagen Carocha de 1971, equipado com um enorme motor 1.6 a gasolina, com quatro cilindros opostos, solução que já ninguém usa, excepto raros exemplos, como Subaru ou a Porsche. O Carocha tem à sua disposição também 60 cv, partindo do princípio que nenhum fugiu durante os 49 anos de vida deste exemplar. Ao contrário do Samurai, com motor à frente e tracção atrás, o Carocha é um tudo atrás, o que lhe deve garantir maior tracção no momento do arranque.

No vídeo pode ver quem se sagra vencedor nas duas corridas com arranque parado, bem como quem é o mais eficaz na travagem, além de constatar o difícil que é alojar no banco traseiro dois homens volumosos.

Pesquisa de carros novos

Filtre por marca, modelo, preço, potência e muitas outras caraterísticas, para encontrar o seu carro novo perfeito.

Experimentar agora

Continuar a ler