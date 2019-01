Espanha reconhece Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela se Maduro não convocar eleições

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, reconheceu este sábado Juan Guaidó como presidente do Parlamento venezuelano. O El País cita o chefe do Governo espanhol a exigir ” de forma imediata umas eleições limpas e democráticas na Venezuela”. Se Maduro não o fizer num prazo de oito dias, Espanha reconhecrá poder de Guaidó.

O Governo socialista espanhol foi muito atacado pelos partidos da oposição de direita espanhola por não ter ainda reconhecido Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela e também por não assumir uma atitude de liderança quanto a este assunto na União Europeia. Já tinha proposto à União Europeia a fixação de um prazo de tempo concreto para Nicolas Maduro convocar eleições livres e, caso contrário, que Juan Guaidó fosse reconhecido presidente interino da Venezuela e foi isso que acabou por fazer agora.

Os Estados Unidos, a Organização dos Estados Americanos (OEA), a maioria dos países da América Latina, à exceção de México, Bolívia, Nicarágua e Cuba — que se mantêm ao lado de Maduro, que consideram ser o Presidente democraticamente eleito da Venezuela -, já reconheceram Juan Guaidó como Presidente interino da Venezuela. Rússia, China, Turquia e Irão manifestaram também o seu apoio a Nicolas Maduro.

A União Europeia defendeu a legitimidade democrática do parlamento venezuelano, sublinhando que “os direitos civis, a liberdade e a segurança de todos os membros da Assembleia Nacional, incluindo do seu Presidente, Juan Guaidó, devem ser plenamente respeitados” e instando à “abertura imediata de um processo político que conduza a eleições livres e credíveis, em conformidade com a ordem constitucional”.

Da parte do Governo português, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, expressou na quarta-feira pleno respeito pela “vontade inequívoca” mostrada pelo povo da Venezuela, disse esperar que Nicolás Maduro “compreenda que o seu tempo acabou” e apelou para a realização de “eleições livres”. Os Estados Unidos de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, para abordar a situação na Venezuela, que se realiza este sábado.

Continuar a ler