EUA. Atirador mata cinco pessoas no Louisiana e foge à polícia

Um atirador fez cinco mortos no estado norte-americano do Louisiana e pôs-se em fuga de seguida. A informação avançada pela Associated Press dá conta de que a polícia identificou o autor dos disparos mas continua a tentar localizar o suspeito.

Os incidentes terão acontecido em duas zonas diferentes: nas cidades de Ascension e Livingston, a cerca de 113 quilómetros de Nova Orleães.

Não há ainda dados sobre a identidade das vítimas de Livingston. Mas, no caso de Ascension, as vítimas serão um casal. A Associated Press refere que o autor destes dois homicídios será um jovem de 21 anos, filho do casal. E relaciona estes dois casos com as três mortes de Livingston.

A porta-voz da polícia de Ascension, Allison Hudson, diz que as autoridades das duas localidades estão a trabalhar em conjunto para chegar ao principal suspeito dos cinco homicídios.

