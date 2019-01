Fotogaleria. Dos adeptos em convívio ao cumprimento especial de Sérgio Conceição e Marcel Keizer

FC Porto e Sporting disputam no Estádio Municipal de Braga a primeira final e o primeiro troféu da temporada e a festa da Taça da Liga começou a ser feita logo durante a manhã, com a chegada dos adeptos de ambas as equipas à cidade. As redes sociais de dragões e leões partilharam várias imagens dos contingentes de adeptos que se deslocaram para apoiar as respetivas equipas na final deste sábado e que encheram as bancadas do estádio que albergou todos os jogos desta final four da Taça da Liga 2018/19.

Já dentro do estádio, a poucos instantes do apito inicial de João Pinheiro, Sérgio Conceição dirigiu-se de propósito ao banco do Sporting para cumprimentar Marcel Keizer de forma especial: o sogro do treinador holandês morreu na passada quarta-feira, dia em que leões venceram o Sp. Braga, e Keizer viajou até à Holanda nos últimos dias para estar presente no funeral (tendo sido Rodolfo Correira, treinador adjunto, a realizar a habitual conferência de imprensa de antevisão da final deste sábado). De recordar que o treinador do FC Porto tem estado, também ele, a passar por um período delicado devido ao desaparecimento de Emiliano Sala, jogador que o português orientou no Nantes.

Percorra a fotogaleria e veja algumas das melhores imagens do FC Porto-Sporting da final da Taça da Liga.

