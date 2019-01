Jorge Simão deixa comando técnico do Boavista

O Boavista anunciou este sábado a rescisão do contrato com o treinador Jorge Simão, que deixa o clube no 15.º lugar da I Liga portuguesa de futebol, num comunicado na sua página oficial no Facebook.

“O Conselho de Administração da Boavista Futebol Clube, Futebol SAD solicitou, hoje [sábado], uma reunião com o treinador Jorge Simão, tendo ficado acertada a saída deste do comando técnico da nossa equipa profissional de futebol”, anunciou o Boavista.

Sublinhando a “postura elevada e digna de Jorge Simão”, o clube do Bessa avançou ainda que “a condução dos trabalhos da equipa ficará entregue a Jorge Couto e Alfredo Castro”.

Jorge Simão estreou-se ao comando do Boavista com um triunfo frente ao Benfica (2-1), na sexta jornada da I Liga 2017/18, e abandona o clube nas vésperas de novo jogo com os ‘encarnados’, terça-feira, na Luz, para a ronda 19 da I Liga 2018/19.

Na época passada, o clube ‘axadrezado’ terminou o campeonato no oitavo lugar, com 45 pontos, mas, em 2018/19, é apenas 15.º, com 16, contra 15 do Desportivo das Aves (16.º), 14 do Feirense (17.º) e 12 do Desportivo de Chaves (18.º).

