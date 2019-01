Mão de Herrera na área? Amarelo ou vermelho para Felipe? Penálti de Oliver? Os casos da final da Taça da Liga

Depois de tudo o que aconteceu nas meias-finais da Taça da Liga, a Federação Portuguesa de Futebol, em particular o Conselho de Arbitragem, decidiu apostar em dois vídeo-árbitros para a final entre FC Porto e Sporting, num modelo semelhante ao que foi adotado por exemplo no Campeonato do Mundo de 2018. Nas últimas 24 horas, muito se falou e discutiu sobre essa decisão. Na forma, no conteúdo e no timing. Mas a verdade é que não houve propriamente muito trabalho para o VAR… até aos 90′.

A primeira vez onde João Pinheiro recebeu informações sobre um lance de maior polémica no encontro foi aos 40 minutos, quando Wendel ficou a protestar uma eventual grande penalidade de Herrera por mão na bola. O árbitro de Braga parou o jogo por alguns instantes mas a partida foi retomada pouco depois, com o entendimento que o mexicano estava com o braço colado ao corpo e, como tal, não houve qualquer infração passível de sanção como ainda reclamaram os jogadores leoninos.

Já no tempo de compensação da primeira parte, mais protestos da formação verde e branca mas noutro contexto: após um passe de Pepe que foi intercetado e permitiu uma saída rápida do Sporting, Raphinha foi carregado por Felipe e pediu-se mais do que o cartão amarelo. João Pinheiro, logo no momento em que assinalou a falta, explicou que o ala brasileiro não ia na direção da baliza quando foi carregado, informação que terá sido confirmada pelo VAR perante a decisão que se manteve.

Em cima do minuto 90, já depois do golo de Fernando Andrade em que Renan ainda ficou a protestar uma possível falta sem grande convicção (ciente do erro que tinha cometido), o caso mais polémico do encontro: quando Óliver Torres tentava aliviar a bola da área com Diaby por perto, o maliano acabou por cair no relvado e João Pinheiro avaliou o lance na primeira paragem. O VAR terá indicado ao árbitro de Braga que havia motivos para a marcação da grande penalidade, Pinheiro quis ir ver o lance nas câmaras colocadas no relvado e acabou mesmo por assinalar penálti, que Dost converteu levando a decisão para o desempate.

