ONU. Rússia e China contra declaração de apoio à Assembleia Nacional venezuelana

Um projeto de declaração do Conselho de Segurança da ONU visando garantir “um apoio pleno” à Assembleia Nacional venezuelana dirigida pelo opositor Juan Guaidó foi bloqueado este sábado pela Rússia e pela China, segundo diplomatas à AFP.

O texto, ao qual a agência France Presse teve acesso, sublinhava o compromisso da Assembleia Nacional venezuelana de restaurar a democracia e o Estado de direito no país e notava a ausência de legitimidade do último processo eleitoral na Venezuela, condenando o recurso à violência por parte das forças de segurança contra manifestantes.

Todas estas referências foram eliminadas do texto pela Rússia com o apoio da China. O projeto, de acordo com uma fonte diplomática não identificada à AFP, foi enterrado e um outro texto proposto pela Rússia, que se limitava a pedir um diálogo político na Venezuela, foi considerado inaceitável pelos Estados Unidos.

Rússia acusa ONU e EUA de tentarem “golpe de Estado” na Venezuela

O embaixador da Rússia nas Nações Unidas, Vassily Nebenzia, acusou “os Estados Unidos e os seus aliados de quererem depor o Presidente” da Venezuela, negando ao Conselho de Segurança o direito de discutir a situação no país. O diplomata russo denunciou a tentativa de um “golpe de Estado” e defendeu que a crise na Venezuela releva de uma “situação interna”.

Na sua resposta, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, sublinhou que “o regime de Nicolás Maduro reprime o seu povo” há anos. Milhares de venezuelanos fugiram do país, desestabilizando a região, acrescentou.

A Rússia começou por tentar impedir a realização da reunião numa votação procedimental prévia, mas não conseguiu o número de votos suficientes para o efeito — eram necessários pelo menos 9 dos 15 membros do Conselho de Segurança, mas apenas a China, a África do Sul e a Guiné Equatorial votaram ao lado da Rússia.

Os seis países ocidentais membros do CS (Estados Unidos, France, Reino Unido, Alemanha, Bélgica e Polónia) votaram com o Peru, Koweit e a República Dominicana a favor da realização da reunião do conselho, convocada pelos Estados Unidos, e que conta com a participação dos chefes da diplomacia dos Estados Unidos e da Venezuela. A Indonésia e a Costa do Marfim abstiveram-se.

Foi agendada, a pedido de Washington, uma reunião do Conselho de Segurança prevista para as 14h00 TMG na presença dos chefes da diplomacia norte-americana e venezuelana. Vários países da região pediram a palavra, de acordo com a fonte diplomática à AFP.

Paris e Berlim, membros do Conselho de Segurança, o primeiro com direito de veto, lançaram este sábado um ultimato – ao qual se juntou Portugal — ao Presidente venezuelano, Nicolás Maduto, afirmando que reconhecerão o seu opositor Juan Guaidó como ‘Presidente interino’ se não forem convocadas eleições em “oito dias”.

