Treinador de guarda-redes do FC Porto tenta agredir adepto do Sporting com a medalha

O Sporting revalidou a conquista da Taça da Liga e fê-lo, de forma quase total, através das grandes penalidades: depois de eliminar o Sp. Braga na decisão por penáltis na meia-final de quarta-feira, os leões empatam a final em cima do minuto 90 através de uma grande penalidade de Bas Dost e venceram o FC Porto novamente a partir da marca dos onze metros. Éder Militão, Hernâni e Felipe falharam, assim como Coates, mas Dost, Bruno Fernandes e Nani bateram Vaná e garantiram a conquista do primeiro troféu da temporada.

No final das grandes penalidades e já depois do nome do clube de Alvalade ser gravado no troféu, jogadores e equipa técnica do FC Porto esperavam no relvado o momento em que receberiam as medalhas de finalista da Taça da Liga. Ainda nas quatro linhas, enquanto o Sporting formava uma espécie de guarda de honra para deixar passar os elementos dos azuis e brancos, Sérgio Conceição perguntava a um membro da equipa técnica se esse apontamento não poderia ser cumprido no relvado – sem obrigar os jogadores e a equipa técnica à subida à tribuna presidencial do Estádio Municipal de Braga. Uma vez recusado este pedido, o FC Porto subiu à tribuna bracarense e o treinador foi o último da comitiva a receber a medalha de segundo classificado.

Sérgio Conceição cumprimentou Frederico Varandas, presidente do Sporting, cumprimentou Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, e ainda Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e foi acompanhado na descida por um elemento da equipa técnica do FC Porto. Nas imagens da transmissão televisiva, foi possível ver Diamantino Figueiredo, treinador de guarda-redes azul e branco, a tentar agredir um adepto do Sporting com a medalha que tinha acabado de receber, acabando por ser afastado pelos stewards presentes naquele local. Sérgio Conceição pareceu não se ter apercebido do episódio.

Elemento do staff do FCP agride sportinguista com a medalha. pic.twitter.com/wzXkTMAhHv — olhaoquete2igo (@olhaoquete2igo) January 26, 2019

Jogadores e equipa técnica do FC Porto abandonaram de imediato o relvado, sem esperar, como é habitual, pelo levantar da Taça por parte do Sporting. A comitiva azul e branca foi assobiada pelos adeptos leoninos ainda presentes na bancada do Municipal do Braga e Bruno Fernandes, entrevistado mais tarde pela Sport TV, defendeu que os dragões “deveriam ter esperado”. “Cada um faz aquilo que acha que deve fazer. Acho que deveriam ter esperado, assim como nós esperámos pelo Desp. Aves quando perdemos a Taça [de Portugal]. Cada um sabe de si, não posso criticar porque não sei os motivos. Só quero festejar a Taça”, acrescentou o médio português.

Continuar a ler