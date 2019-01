Uma vitória que foi o espelho dos acidentados 43 minutos de Petrovic em campo (a crónica do FC Porto-Sporting)

A Final Four da Taça da Liga foi mais do que as duas meias-finais a meio da semana e o encontro decisivo deste sábado, tendo na Fan Zone montada em Braga uma série de atividades mais informais e outros momentos mais institucionais como a V Cimeira dos Presidentes ou o I Fórum dos Capitães da Liga. Entre todos esses eventos, esta manhã houve um jogo entre elementos da Rádio Comercial e alguns artistas, daqueles onde o resultado é o que menos interessa e que só o simples facto de não haver lesões já pode considerar-se um troféu. Foi lá que o humorista Salvador Martinha também fez a sua flash e deixou uma frase que se prolongaria até ao desempate da final: “A esperança sportinguista é a maior energia renovável do mundo”.

Numa só ideia consegue explicar-se a reconquista da Taça da Liga pelo Sporting. De novo depois de começar a perder a final, de novo num encontro com muito sofrimento pelo meio, de novo no desempate por grandes penalidades. Mudou o contexto, mudou o adversário. No fundo, mudou a forma. Mas o conteúdo manteve-se e ganhou redobrada proporção esta noite, quando os leões chegavam aos 90′ com uma ou outra abordagem perigosa mas sem um único remate enquadrado – num lance em que houve intervenção do VAR e reconfirmação de João Pinheiro na TV do relvado, o árbitro considerou que Óliver Torres cometeu falta sobre Diaby (que entrou e não fez mais do que sofrer essa infração…) na área e Dost não falhou o 1-1 nos descontos.

Depois de uma primeira parte equilibrada, onde houve mais Sporting e menos FC Porto do que no clássico de há duas semanas em Alvalade, tudo começou a correr mal aos leões no início da segunda parte e tudo se colocou a jeito para premiar a melhoria dos dragões no encontro. Primeiro foi André Pinto a ter de sair porque o sangue não estancava do seu nariz, depois foi Petrovic a ser assistido também e a sair a sangrar do nariz. Sair de campo, não de jogo. Poderia ter sido a terceira substituição de Keizer mas o sérvio aguentou, com visíveis marcas na face, a jogar numa posição que não é sua, a tentar fazer aquilo para o qual não está talhado. Em sofrimento, a perder os lances em algumas ocasiões, a levantar-se na esperança de fazer melhor na jogada a seguir. Foram talvez os 43 minutos mais compridos da carreira de um jogador visto como uma espécie de patinho feito desde que chegou a Alvalade. O conjunto verde e branco foi como Petrovic; no final ganhou o prémio por tudo aquilo que passou.

Não houve grandes novidades nas equipas iniciais e as únicas que existiram deveram-se apenas a questões físicas, as mesmas que viriam a ter um papel determinante numa altura particularmente densa do calendário em que deixou de haver treinos – todos jogam, descansam, recuperam e jogam outra vez. Uma, duas, várias vezes. No lado do FC Porto, o onze foi o mesmo da meia-final de terça-feira com o Benfica, havendo apenas mudanças no banco de suplentes incluindo no período de aquecimento (Soares sentiu uma indisposição e Danilo saltou para os 18); na equipa do Sporting, André Pinto rendeu o lesionado Mathieu e Bas Dost recuperou em definitivo para começar de início em vez de Luis Phellype. Mas mais do que a curiosidade sobre o “quem joga”, a dúvida entroncava sobretudo no “como joga”. Em alguns momentos, foi semelhante com o que aconteceu há duas semanas em Alvalade, quando os dois conjuntos empataram sem golos para o Campeonato; noutros, nem tanto.

Os dragões até começaram melhor na primeira impressão digital deixada nesta final. Pelo posicionamento subido em campo, pela forma como tentaram explorar a profundidade, pela capacidade de condicionar a saída do adversário logo numa fase inicial da construção. Óliver Torres, o omnipresente em quase todas as ações perigosas dos azuis e brancos desde que voltou ao onze devido à lesão deDanilo Pereira, teve o primeiro grande passe nas costas de Acuña a lançar Corona em velocidade mas o cruzamento do mexicano acabou por ser cortado para canto por André Pinto. No entanto, de forma paulatina, os leões foram crescendo no jogo. Conseguiram mostrar personalidade nas transições. Aproveitaram alguns erros dos azuis e brancos.

Nani, numa saída iniciada em Dost que ficou com o holandês a pedir a devolução do passe, teve o primeiro remate à baliza, forte e de pé esquerdo mas ao lado (10′). Pouco depois, numa bola que parecia fácil do FC Porto, Vaná facilitou, Raphinha acreditou que poderia ainda intercetar o passe do guarda-redes e o ressalto por pouco não trouxe problemas ao habitual suplente de Casillas (15′). Por fim, num lance onde Pepe quis evitar qualquer toque na área mas deu uma bola de borla ao ataque do Sporting, Nani voltou a rematar em melhor posição mas de novo muito por cima (16′). Sérgio Conceição, mais exaltado com a forma como iam decorrendo esses minutos, gritava para o campo e pedia para a equipa estar mais compacta sem bola.

[Clique nas imagens para ver os melhores momentos do FC Porto-Sporting em vídeo]

Com essa indicação do seu treinador, o FC Porto voltou a “agarrar” no encontro. Não o controlava, não o dominava, mas tentava ter mais bola e conseguiu o dobro dos ataques de um Sporting onde o plano estratégico para a final continuava a imperar face à ideia de jogo de Keizer, com Wendel em destaque nas saídas ofensivas e Gudelj nas interceções/desarmes. Foi preciso esperar pelo minuto 38 para ver um remate dos azuis e brancos e logo com muito perigo, quando Corona voltou a ganhar pela direita do ataque e cruzou para o cabeceamento por cima de André Pereira, de novo chamado à equipa inicial (e de novo desligado da equipa em muitas fases). A fechar a primeira parte, já em período de descontos, também os leões tiveram a tentativa com maior frisson, quando Bruno Fernandes bateu um livre direto muito perto do poste da baliza de Vaná (45+2′).

⏰ INTERVALO | Porto 0 – 0 Sporting Os finalistas recolhem ao balneário sem terem feito qualquer remate enquadrado, numa 1ª parte novamente muito faltosa entre os rivais#AllianzCup #TaçaDaLiga #FCPSCP #FCPorto #DiaDeSporting pic.twitter.com/5ljNsdS99n — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) January 26, 2019

A segunda parte começou a partir dos 55 minutos. No relógio do árbitro, da transmissão e dos espetadores houve dez minutos com os ponteiros a correr mas uma série de infortúnios na defesa do Sporting foram interrompendo o encontro: já depois de Jefferson ter substituído Acuña ao intervalo (muito mais para evitar um segundo amarelo do argentino do que pelas próprias características), André Pinto chocou com a cara na cabeça de Marega, ficou com um problema bem visível no nariz e teve de sair porque o sangue parecia não estancar; pouco depois, o seu substituto Petrovic bateu também com a cara na cabeça de André Pereira, ficou a sangrar mas lá teve de continuar em campo, trocando apenas de camisola fora das quatro linhas.

Percalços à parte, conseguiu perceber-se se alguma coisa tinha mudado no jogo. E mudou, nos dois lados e de forma interligada: houve mais FC Porto, mais fiel à sua forma de preparar as ações ofensivas com os movimentos mais interiores de Brahimi, mais exteriores de Corona e outra capacidade de construção da dupla Herrera-Óliver Torres; houve menos Sporting, com problemas em iniciar a construção das saídas rápidas e em ligar setores com Wendel ou Bruno Fernandes. Aos 70′, os leões tinham apenas um ataque contra oito dos dragões, que ainda assim criaram somente uma boa oportunidade e na sequência de uma bola parada, com Renan Ribeiro a defender um cabeceamento de Felipe – e Herrera a não chegar por pouco à recarga (61′). As áreas, não sendo território virgem, tinham sido poucas vezes conquistadas com bola. Remates enquadrados… só um.

Tudo mudou quando o principal herói da meia-final vestiu o papel de vilão: após um remate de Herrera que bate à frente do guarda-redes mas sai à figura, o brasileiro não conseguiu encaixar aquilo que parecia certo e Fernando Andrade, aposta ganha de Sérgio Conceição para chegar ao golo, aproveitou a oferta para inaugurar o marcador a dez minutos do final, quando o FC Porto estava instalado no meio-campo leonino perante uma equipa sem capacidade de reagir que funcionaria por estímulos até aos 90′. Ou melhor, até aos 90′ mais descontos: depois de um lance de perigo “inventado” por Nani mas mal concluído por Bas Dost, João Pinheiro foi confirmar na câmara do relvado uma decisão do VAR e decidiu assinalar grande penalidade por falta de Óliver Torres sobre Diaby, que motivou muitos protestos por parte dos azuis e brancos. Na conversão, o holandês não falhou e levou as decisões para o desempate por penáltis (porque Raphinha, na melhor oportunidade verde e branca na final, atirou pouco ao lado da baliza de Vaná isolado na área), que voltou a sorrir aos leões e com o vilão Renan de novo como herói, ao defender uma tentativa determinante de Hernâni que colocaria de forma decisiva o conjunto de Marcel Keizer na frente da corrida.

Continuar a ler