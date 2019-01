Urus por apenas 100.000€? Pechincha ou barrete

O Lamborghini Urus é um SUV impressionante. As linhas são agressivas, o motor V8 biturbo a gasolina fornece 650 cv e os técnicos da marca esforçaram-se para dotá-lo de um comportamento exemplar (e divertido), tanto em asfalto como em piso de terra e, até, areia. Mas toda esta maravilha tecnológica pode sair muito mais barata. Basta candidatar-se a uma unidade que está disponível no leilão da Copart.

A empresa americana está a propor aos seus licitantes um Urus que sofreu um pequeno acidente. Pequeno porque, apesar de ter batido de frente, ainda abre as portas e o tejadilho não parece “enrugado” e os guarda-lamas continuam alinhados com as portas, pelo que a deformação não foi grande e o acidente tão pouco. Não há descrição sobre o acidente mas, à excepção da frente, o que inclui pára-choques, faróis, grelha e guarda-lamas da frente direita, além de uns vincos anormais no capot, o carro parece normal.

Se avançarmos para o interior, tudo parece no sítio. Mas como os airbags dispararam, o melhor mesmo é recorrer a uma visita a um concessionário oficial, para se certificar que tudo está conforme e não acaba por levar para casa um Urus barato, mas torto. O modelo percorreu apenas 1.210 km, antes de ser desfigurado (752 milhas), sendo que a base de licitação arrancará nos 115.000 dólares, ou seja, 100.820€.

Pesquisa de carros novos

Filtre por marca, modelo, preço, potência e muitas outras caraterísticas, para encontrar o seu carro novo perfeito.

Experimentar agora

Continuar a ler