Bradley Cooper e Lady Gaga cantam juntos após ator aparecer de surpresa em palco

O ator Bradley Cooper surpreendeu Lady Gaga durante um concerto da cantora pop no Park Theater, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O ator, que contracenou com Gaga no filme Assim nasceu uma estrela, subiu ao palco e começou a cantar a música Shallow, deixando a cantora visivelmente emocionada. Num primeiro momento, Gaga ficou apenas junto a Cooper a ouvi-lo, mas pouco depois sentou-se ao piano e começou ela própria a interpretar a música.

Depois de terem contracenado no filme Assim nasceu uma estrela, Bradley Cooper e Lady Gaga ficaram amigos. A cantora pop está nomeada para o óscar de melhor atriz precisamente pela prestação nesse filme, que é realizado por Bradley Cooper. O ator norte-americano também protagoniza o filme, representando o papel de um cantor country que está numa fase decadente da sua carreira no momento em que conhece uma jovem com talento musical e decide ajudá-la. As personagens acabam por se apaixonar e vivem uma história de amor.

Continuar a ler