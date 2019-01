Depois de uma “tempestade”, a bonança: Al Hilal de Jesus consegue maior goleada no Campeonato

Foi uma espécie de “tempestade” que acabou por redundar em pouco mais de nada: depois de ter sido noticiada a possível saída da Arábia Saudita, com a imprensa local a falar inclusivamente em nomes de sucessores, todas as partes desmentiram o cenário e o Al Hilal acabou por ter a melhor resposta em campo: na deslocação ao terreno do Al Fayha, o líder do Campeonato goleou por 5-1, naquele que foi o resultado mais expressivo do técnico português na competição.

Num encontro onde o Al Hilal foi sempre superior, a diferença acabou por ser feita pelos pesos pesados do plantel comandado pelo antigo técnico de Sporting e Benfica, entre outros. Jonathan Soriano, avançado formado no Espanyol que passou pelo Barcelona antes de brilhar nos austríacos do Red Bull Salzburg e rumar à China (Beijing Guoan), inaugurou o marcador aos 27′ e bicou em cima do intervalo (43′), desta vez com assistência de outra estrela, o internacional francês Bafétimbi Gomis.

No segundo tempo, Carlos Eduardo, médio brasileiro que se destacou no Estoril antes de assinar pelo FC Porto (estando cedido por empréstimo ao Nice em 2014/15), também bisou em três minutos (55′ e 57′), com o 4-0 a ter outro protagonista conhecido na jogada: André Carrillo, internacional peruano que jogou no Sporting e no Benfica antes de ser cedido ao Al Hilal. O máximo que o Al Fayha conseguiu foi reduzir já perto do final da partida, por Al Qarni. Gelmin Rivas, internacional venezuelano de 29 anos que antes passou pelo Sharjah, fixou o resultado em 5-1 já depois dos 90′.

Até ao momento, o Al Hilal tinha como resultado mais expressivo no Campeonato da Arábia Saudita o triunfo na receção ao Al Ettifaq por 4-1, no início de novembro, a contar para a quinta jornada (golos de Al Dawsari, Carrillo e Gomis, dois). A maior goleada de Jorge Jesus nesta primeira aventura no estrangeiro aconteceu a 5 de janeiro, quando recebeu e goleou o modesto Al Drae por 9-0 num encontro relativo a uma fase inicial da Taça do Rei.

