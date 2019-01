Julen morreu logo no dia da queda. Funeral é este domingo

Os primeiros resultados da autópsia de Julen, segundo fontes da investigação citadas pelo El Mundo, mostram que a criança terá morrido no mesmo dia em que caiu no poço em Totalán, em Málaga. As primeiras informações sobre a autópsia já tinham apontado para um “traumatismo cranioencefálico severo” provocado pela queda. Depois de 12 dias de desespero da família e dos esforços da equipa de resgate, o corpo só foi retirado na madrugada de sábado, 26. A autópsia foi realizada por cinco médicos-legistas entre as 08h30 e as 13h00 desse dia, altura em que os restos mortais foram transportados para a casa mortuária de El Palo, em Málaga, onde reside a família. O funeral começa este domingo, às 12h30 (11h30 em Portugal) no cemitério de El Palo.

Depois de ter sido confirmada a morte de Julen, foram vários os amigos e familiares que se juntaram à Casa Mortuária de El Palo. Os vizinhos trocaram vários abraços e emocionaram-se ao lembrar o pequeno Julen, que será enterrado junto ao irmão Oliver, que morreu em abril de 2017 com apenas três anos. Há uma equipa de psicólogos a apoiar a família.

Quando o corpo chegou a El Palo, a polícia colocou uma carrinha perto do carro funerário para impedir que fossem tiradas fotografias à urna. Os vizinhos aplaudiram o facto da polícia estar a proteger a privacidade da família. Houve até um momento mais tenso quando um familiar de Julen se insurgiu contra jornalistas e chegou a investir contra algumas câmaras de televisão.

Entretanto a Guardia Civil Espanhola recolheu uma amostra da terra que estava sobre a criança, criando um tampão sobre ela, para investigar a sua composição. Segundo fontes contactadas pelo El Mundo, suspeita-se que a terra que cobria o menino de dois anos ter-se-á soltado das paredes do furo à medida que ele caía. Também poderá ter resultado da queda de sedimentos quando os familiares o tentavam tirar de lá, quando caiu há treze dias. Essa terra, com a humidade do poço, terá criado um tampão por cima da crianças. Ainda assim, para confirmar esta tese, as autoridades acharam melhor recolher a amostra

