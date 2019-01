Localidades evacuadas no Brasil por risco de rutura de outra barragem. Sirenes tocaram de madrugada

Localidades na zona de Brumadinho, no estado brasileiro de Minas Gerais, estão ser evacuadas devido ao risco de rutura numa outra barragem, segundo avança a Folha de S.Paulo. O Corpo de Bombeiros, que comanda as operações, alertou para o “risco iminente” de uma nova rutura, o que levou as equipas no local a evacuar as comunidades de Córrego do Feijão e Tejuco, que ficam próxima da barragem 6, que — tal como o complexo que colapsou — também é propriedade da empresa Vale. Neste momento, na sequência da rutura de sexta-feira já estão confirmados 34 mortes. Há ainda 296 pessoas desaparecidas, 81 desalojados e 23 sobreviventes hospitalizados.

De acordo com o Estadão acesso ao centro de Brumadinho, assim como a ponte onde passa o Rio Paraopeba, foram encerrados. Os relatos são de que a cidade está paralisada: as pessoas juntaram-se nas praças depois da nova ameaça. Na sequência deste risco de nova rutura, as operações de resgate foram suspensas.

A barragem estava a ser drenada desde a noite de sábado, mas o risco de rutura continuou a ser elevado. Desta vez, ao contrário do que aconteceu há dois dias, o alarme tocou nestas localidades às 05h30 (07h30 em Portugal) numa zona que tem cerca de 250 casas.

Sirene de alerta disparou em #Brumadinho agora, às 6 da manhã. Eu conheço esse lugar. Fica entre a ponte que passa sobre o Rio Paraopena na entrada do centro da cidade e o pontilhão do trem ( https://t.co/zqNaXfBy3L ): pic.twitter.com/3RZdNxFin5 — Pedro Medeiros (@Pedro_Medeirosx) January 27, 2019

O autocarro que estava cheio de funcionários da empresa Vale — encontrado soterrado no sábado — ainda não foi retirado da lama, já que operação é complexa por exigir um tipo de maquinaria específico. Os bombeiros acreditam que existem vítimas mortais ainda não contabilizadas no interior do autocarro.

Continuar a ler