Nuno Manta Santos deseja “atitude de excelência” do Feirense frente ao Vitória

O treinador do Feirense considerou este domingo que a sua equipa terá de disputar todos os lances como se fossem os últimos no confronto com o Vitória de Guimarães, da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. Na conferência de imprensa de antevisão à partida que se disputa na segunda-feira, Nuno Manta Santos reforçou que a sua equipa terá de manter a atitude demonstrada nos últimos jogos.

É notório que, nos últimos quatro jogos, a equipa apresentou uma evolução em aspetos que acho fundamentais. Tivemos ambição, discutimos todos os lances como se fossem os últimos. Temos de ter, em todos os jogos, uma atitude de excelência”, frisou.

O técnico dos fogaceiros quer uma entrega total dos jogadores, que é o que os adeptos merecem. “Queremos que os nossos adeptos saiam do estádio orgulhosos da equipa, que sintam que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para os deixar satisfeitos e, naturalmente, para conquistar a vitória”, referiu.

Nuno Manta Santos alerta, porém, para as qualidades do Vitória de Guimarães, uma equipa com “muita qualidade” e que “tudo fará para regressar à Europa”, até porque “está a apenas um ponto do quinto lugar”, na posse do Belenenses.

Sabemos que pontos menos fortes teremos de explorar e que pontos fortes pretendemos anular. O Vitória tem um excelente jogo posicional, tem qualidade de construção e, nos últimos jogos, criou muitas situações de finalização”, realçou.

O treinador admite que o seu adversário está “apostado em voltar às competições europeias e construiu um plantel à imagem de Luís Castro”, mas assegura que o Feirense só pensa no triunfo. “Queremos muito uma vitória para dar sequência aos últimos resultados. Dar-nos-ia muito mais do que três pontos”, referiu o técnico do conjunto de Santa Maria da Feira, que empatou os derradeiros quatro jogos do campeonato.

O Feirense, 17.º classificado, com 14 pontos, recebe na segunda-feira, pelas 21h15, o Vitória de Guimarães, no sexto lugar, com 28, em encontro da 19.ª jornada da I Liga, marcado para o Estádio Marcolino Castro.

