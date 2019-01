“13 dias deste janeiro”: o poema de um dos engenheiros envolvidos no resgate de Julen

Dois dias depois de Julen Jimenez ter sido encontrado sem vida no poço onde caiu em Málaga no dia 13 de janeiro, um dos engenheiros dos Caminhos de Málaga que esteve envolvido nas operações de resgate escreveu um poema sobre o fatídico dia do desaparecimento do bebé de dois anos, um dia que diz querer “apagar” da sua vida.

No texto, divulgado no jornal espanhol “Ultima hora”, Mario Muñoz-Atanet recorda o desespero e o esforço de toda a equipa envolvida nas operações de resgate e aborda também as próprias consequências psicológicas que aqueles dias tiveram para toda a equipa — eram mais de 300 pessoas –, bem como a esperança de um “milagre” que acabou por não acontecer. Deixou ainda um agradecimento especial a Ángel García Vidal, coordenador das operações de busca e resgate.

13 dias deste janeiro Queria apagar da minha vida 13 dias deste janeiro Queria apagar da minha mente esta angústia e desespero. Queria cavar com as minhas mãos esse monte todo inteiro Queria encontrar amparo para esses pais sem consolo. Queria ficar com as pessoas, com o coração de todas elas. Grandes! Homens e mulheres Que Deus os guarde a todos. Todos a um somando, Guardas, doutores, mineiros, bombeiros e voluntários, operacionais, técnicos e trabalhadores. Queria reconhecer o valor força e tenacidade, de um homem em especial, o nosso Anjo, García Vidal. Aceitou a responsabilidade Não duvidou nem deu um passo atrás e uniu os que fomos ali parar àquele monte singular. Escavamos aquele lugar, dez dias sem descanso, pensando em encontrar um milagre em Totalán. “Não quero medalhas, méritos ou reconhecimentos, Algo assim não merece que se celebre qualquer festejo. Fizemos o que podíamos, abraçados todos a um sonho, acolhemos a esperança de poder salvar o pequeno. Agora choro na minha cama, abraçado aos meus pequenos, e queria apagar da minha vida 13 dias deste janeiro. (tradução livre)

Julen Jimenez caiu num poço em Totalán, Málaga, quando estava a brincar com a sua prima. O acidente tornou-se notícia um pouco por todo o mundo e, durante 13 dias, uma equipa de resgate teve de construir um túnel paralelo para depois conseguir aceder ao bebé através de uma galeria horizontal, evitando assim o risco de o soterrar. A instabilidade do terreno e alguns erros de cálculo atrasaram a operação em vários dias. A criança foi encontrada na madrugada de sexta-feira para sábado, debaixo de um tampão de terra compacta, com cerca de 60 centímetros, estando agora as autoridades a analisar as circunstâncias da sua morte.

Ainda esta segunda-feira, o jornal El Mundo avançou que o proprietário do terreno e o responsável pelo poço onde Julen caiu podem ser acusados de homicídio por negligência, tendo em conta que estes poderiam ter conhecimento de que o poço não estava devidamente protegido e poderia representar um risco para a integridade física.

Continuar a ler