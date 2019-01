A transferência de Emiliano Sala estava formalizada. Quem vai pagar por ela?

O Cardiff City, clube para onde se dirigia Emiliano Sala antes de desaparecer, falhou o primeiro pagamento devido ao Nantes relativo à transferência do futebolista argentino. O clube francês ainda não reclamou a falha, está mais preocupado em encontrar o atleta. O clube britânico prepara-se para processar o dono da aeronave onde seguia o jogador e que desapareceu dos radares no dia 20 de janeiro.

A transferência de Emiliano Sala do Nantes para o Cardiff terá custado 19,7 milhões de euros ao clube galês e estava consumada, noticia o Diário de Notícias. Ou seja, a transação estava registada na federação inglesa e na FIFA. O compromisso era o Cardiff fazer o pagamento em três vezes, começando já na passada segunda-feira, mas ainda não aconteceu.

Um perito em direito desportivo ouvido pelo Diário de Notícias, que não quis ser identificado, diz que, apesar da tragédia, o Nantes pode exigir o dinheiro. Por outro lado, o Cardiff pode alegar que é impossível cumprir o contrato, “porque não existe objeto do contrato”, ou, no limite, dizer que o jogador está em incumprimento porque não compareceu nos treinos. O perito acredita, no entanto, que os clubes hão de chegar a algum tipo de acordo.

O clube galês está a analisar o acidente que fez desaparecer dos radares o avião que sobrevoava o canal da Mancha visto estar em causa a possibilidade de negligência, noticia o jornal britânico The Telegraph. Os líderes do clube colocam cada vez mais questões sobre a decisão de ter voado de Nantes a Cardiff, atravessando o canal, num avião com um único motor, construído em 1984 e pilotado por Dave Ibbotson, um engenheiro de gás em part-time. O voo terá sido marcado pelo agente de Sala, Meissa N’Diaye, e Mark McKay, um intermediário no processo.

Entre o seguro, que já estaria em vigor para o jogador, e o que possa resultar de um eventual processo contra o dono da aeronave, o Cardiff poderá estar à procura de juntar dinheiro para pagar a transferência ao Nantes, minimizando o prejuízo para o clube.

