Abel Ferreira espera boa reação ao Santa Clara após falhar Taça da Liga

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, mostrou esta segunda-feira confiança numa boa resposta diante do Santa Clara, na terça-feira, na 19.ª jornada da I Liga de futebol, após falhar o objetivo Taça da Liga.

Eliminado, em casa, pelo Sporting da corrida à final da Taça da Liga, na quarta-feira, o técnico dos minhotos disse esperar uma boa reação.

“Esta equipa tem sido consistente quando precisa de reagir a qualquer adversidade. Queremos entrar personalizados e focados no que cada um tem de fazer, quando tivermos bola temos que ser acutilantes e fluidos na circulação de bola, quando não tivermos, temos de ser pressionantes e organizados”, explicou.

Sobre as críticas que deixou no final dessa partida com os ‘leões’, disse: “Tudo o que planeámos e controlámos foi feito, o resto não quero repisar, eu falo sem clubismos e falo a verdade”. “Os responsáveis do futebol português devem tirar as conclusões do que se passou [na ‘final four’], porque os momentos de crise são grandes oportunidades para melhorar”, referiu.

O Santa Clara não ganha há mais de um mês (22 de dezembro, 2-0 ao Vitória de Setúbal), tendo registado nos últimos seis jogos mais quatro derrotas e um empate, mas tem o dobro dos triunfos fora, facto para o qual o técnico ‘arsenalista’ avisou.

“Espera-nos um jogo extremamente difícil, fora de casa o Santa Clara tem feito muito bons resultados, é uma equipa muito bem orientada e organizada, que gosta de ter bola e tem uma construção muito bem definida, com jogadores rápidos nas alas e forte nas bolas paradas”, afirmou.

Para contrariar os açorianos, Abel Ferreira quer que os seus jogadores entrem “fortes e determinados, a impor o seu jogo e a ir à procura de fazer golos”.

O mercado de janeiro fecha na quinta-feira e o técnico disse não poder garantir que não sai ninguém, porque, “no futebol, de um momento para o outro, tudo pode acontecer”.

“Gostaria muito que esta janela de mercado fosse muito mais curta, porque é um período que pode desestabilizar um bocado os jogadores menos focados”, disse.

Sporting de Braga, terceiro classificado, com 40 pontos, e Santa Clara, nono, com 21, defrontam-se terça-feira, às 21h15, no Estádio Municipal de Braga.

