Alerta de bomba na estação da CP de Valença. Fogo de artifício confundido com engenho explosivo

Um alerta de um possível engenho explosivo na estação da CP de Valença, no distrito de Viana do Castelo, obrigou à mobilização de meios na tarde de segunda-feira. O alerta foi dado pelas 15h, segundo confirmou ao Observador o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo. A situação não passou, no entanto, de um falso alarme: uma caixa de fogo de artifício foi confundida com um possível engenho explosivo.

A caixa estava localizada entre as linhas de comboios 1 e 2 na respetiva estação. No local chegaram a estar duas viaturas dos bombeiros e seis operacionais, bem como elementos da GNR. A brigada de minas e armadilhas chegou à estação de Valença por volta das 16h, mas não chegou a entrar em ação.

De acordo com o Jornal de Notícias, o alerta para a existência de uma possível bomba foi dado por uma funcionária da CP (Caminhos de Portugal).

A circulação ferroviária esteve condicionada desde as 14h15, segundo a agência Lusa.

Continuar a ler