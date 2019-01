Bolsonaro já foi operado ao intestino. Cirurgia foi concluída “com êxito”

Quase nove horas depois, a intervenção cirúrgica a que Jair Bolsonaro foi submetido esta segunda-feira em São Paulo terminou “com êxito”, confirmou a assessoria do Planalto ao jornal Estadão. O Presidente do Brasil foi operado para retirar a bolsa de colostomia que tem usado, permitindo assim voltar a estabelecer a ligação ao trânsito intestinal.

Jair Bolsonaro, recorde-se, foi esfaqueado na barriga no dia 6 de setembro do ano passado, quando estava em plena campanha presidencial. Esta é a terceira vez que o líder brasileiro tem de ser submetido a uma operação depois do ataque.

A previsão inicial da equipa médica responsável era que a intervenção durasse entre três e quatro horas, mas acabou por ser mais longa. Face à preocupação de alguns apoiantes, Eduardo Bolsonaro garantiu no Twitter que tudo estava a correr bem: “Está tudo indo bem. Após a cirurgia ele ainda fica um tempo em observação antes de retornar ao quarto”, escreveu o filho de Bolsonaro. Noutra mensagem, escreveu também que o pai vai “voltar direto para o celular, pode ser a que hora for”.

Está tudo indo bem. Após a cirurgia ele ainda fica um tempo em observação antes de retornar ao quarto. Obrigado pela preocupação Smith ???????????? https://t.co/1tZwOI0EV2 — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) January 28, 2019

O presidente brasileiro foi operado no Hospital Albert Einstein, numa operação conduzida pelo gastroenterologista Antonio Luiz de Vasconcellos Macedo. Bolsonaro deverá agora ficar 10 dias em repouso.

Um forte abraço a todos e até breve! Deus no comando! ???????????? pic.twitter.com/SegyTyNrol — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 27, 2019

