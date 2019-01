Carl Craig, Marcel Dettmann e Moodymann vão atuar no festival Lisb-On este verão

A organização do festival de música de dança Lisb-On, que decorre no Parque Eduardo VII, em Lisboa, avançou esta segunda-feira com a primeira vaga de confirmações para o cartaz da sua próxima edição — a sexta, marcada para os dias 6, 7 e 8 de setembro do presente ano.

Uma das confirmações deste primeiro lote que atrairá mais público ao Parque Eduardo VII, em Lisboa, é Carl Craig. DJ e produtor de música eletrónica que chegará em maio aos 50 anos de idade, Craig é um dos elementos mais proeminentes da chamada “segunda vaga” do techno de Detroit, aparecendo juntamente com Jeff Mills, por exemplo, depois de uma primeira geração de produtores e DJs que incluiu percursores como Derrick May, Juan Atkins e Kevin Saunderson.

Embora esteja muito associado a este sub-género da música eletrónica, e ainda que se tenha inserido inicialmente numa linhagem estética muito própria do techno que se ouvia na cidade onde nasceu (precisamente Detroit, no estado do Michigan), Carl Craig é um dos produtores de música eletrónica com maior capacidade de furar fronteiras no interior da música de dança. Ao vivo, além da técnica aprimorada durante três décadas de atuações, é um dos melhores leitores de públicos e pistas de dança, sendo autor de sets ecléticos e ritmados.

Curiosamente, a chamada “segunda vaga” do techno de Detroit surge reforçada no festival com a presença da banda Octave One, dos irmãos Lawrence e Lenny Burden, que vai dar um concerto no Parque Eduardo VII, em Lisboa.

Também oriundo de Detroit, Michigan, Moodymann (que tem Kenny Dixon Jr. como nome de batismo) levará a sua mistura psicadélica e dançante de funk, jazz e soul ao centro de Lisboa, prevendo-se desde já que seja outro dos destaques do festival. Curiosamente, quer Moodymann quer Carl Craig são repetentes no cartaz do Lisb-On, tendo atuado na primeira edição do festival, em 2014.

Com múltiplas passagens por Portugal, o DJ e produtor de música eletrónica germânico Marcel Dettmann é outro dos nomes confirmados para a sexta edição do Lisb-On e levará a Lisboa mais uma vez o som do melhor techno de Berlim.

Foram ainda anunciadas esta segunda-feira atuações de André Cascais, Caroline Lethô, Craig Richards, Donna Leake, Pender Street Steppers, Telma e dos DJs do coletivo O/B no festival lisboeta.

Em 2017, o Lisb-On revelou algumas alterações logísticas introduzidas para tornar o festival do Parque Eduardo VII mais eclético e familiar. Desde logo, houve alterações de horários, com as atuações de DJs, músicos e produtores de música eletrónica a começarem bastante cedo, logo às 14h, terminando a horas pouco tardias da madrugada.

Nas cinco edições anteriores do festival, atuaram no Lisb-On Tony Allen, Nina Kraviz, DJ Koze, Move D, Larry Heard, Nicolas Jaar, Todd Terje, Jazzanova, Herbert, Azymuth, Marcos Valle, St Germain, Kerri Chandler, Maceo Plex e Dâm-Funk, entre outros.

Continuar a ler