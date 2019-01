Cuba. Furacão provoca 3 mortos e 172 feridos

Um tornado, que ocorreu na madrugada desta segunda-feira em Havana, provocou 3 mortos e 172 feridos, segundo a CNNEspañol. A tempestade resulta de um ciclone extratropical oriundo do Golfo do México que passou pela ilha e atingiu a costa norte-ocidental de Cuba com ventos de mais de 100 quilómetros por hora, chuva forte e granizo.

O furacão, que deixou grande parte da capital cubana sem eletricidade, provocou a “queda de árvores, postes elétricos e destruiu portas e janelas, telhados de casas e foram registados alguns deslizamentos de terra”, de acordo com a comunicação social local. Segundo a página no Facebook ‘Cubadebate’ (página de jornalistas cubanos e outras nacionalidades) a força dos ventos do tornado pode ser comparada à de um furacão de categoria 4 ou 5, embora o seu impacto seja mais concentrado”.

O Presidente cubano Miguel Diaz-Canel Bermudez anunciou na sua rede social Twitter: “Nós estamos a percorrer os locais afetados pelo fenómeno atmosférico de grande intensidade. Os danos são severos e até ao momento temos a lamentar a perda de três vidas humanas e 174 feridos”.

Estamos recorriendo lugares afectados por fenómeno atmosférico de gran intensidad en Regla. Los daños son severos, hasta el momento lamentamos la pérdida de 3 vidas humanas y se atienden 172 heridos. Varias brigadas trabajando ya en el restablecimiento #SomosCuba pic.twitter.com/mPo9yAnaZy — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 28, 2019

