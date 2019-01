Elements: 10 anos de joalharia contemporânea e uma nova casa na baixa do Porto

Tudo começou em 2008 quando os irmãos Marco e Nuno Sousa, formados em gemologia na Califórnia e em Antuérpia, mas com raízes a uma família ligada ao ramo da ourivesaria, decidiram fundar a Elements, especialista em peças contemporâneas e em pedras preciosas. “Num mercado ainda hoje conservador e tradicionalista, onde os profissionais trabalham em função do peso, nós fazemos uma equação contrária”, explica Marco Sousa em entrevista ao Observador. Com o irmão encontrou uma abordagem à joalharia que se aproxima cada vez mais das tendências e do design, tornando a oferta simples, leve e minimalista. O cuidado nos detalhes, a inovação tecnológica e a importância dos acabamentos parecem ser os mandamentos de uma marca que privilegia o que é criativo e original.

Depois de abrir a sua primeira morada no Península Boutique Center, no Porto, e mais tarde em Lisboa, no Amoreiras Shopping Center, a Elements tornou-se a montra de algumas marcas de luxo internacionais exclusivas em território nacional, como é o caso da alemã Niessing, da suíça Meister ou da francesa Vanrycke. Dos veteranos aos talentos mais emergentes, a amostra deste espaço inclui ainda o trabalho do brasileiro António Bernardo e da portuguesa Liliana Guerreiro, mas em 2012 os irmãos Marco e Nuno criaram a sua própria marca. “Surgiu a necessidade de ter mais oferta made in Portugal, sabíamos exatamente onde podíamos produzir e começámos a introduzir peças com base na gemologia, a nossa área de formação.”

A Dos Santos produz entre 100 a 150 peça por ano, muitas delas únicas e com influências bem portuguesas. “No processo criativo tentamos procurar tradições na nossa ourivesaria, que é riquíssima, há de facto muito para explorar nessa área em desenho, técnicas, malhas, correntes, tendências dos anos 30 ou 40. O desafio é transportá-las para os dias de hoje numa perspetiva de leveza e de fácil utilização.” Todas as coleções cruzam o tradicional e o contemporâneo, trabalhando o ouro e a prata com algumas pedras preciosas como esmeraldas, rubis ou diamantes. “Há artesãos incríveis que estiveram décadas a fazer sempre as mesmas peças e a criatividade dessas pessoas acabou por passar despercebida. Temos conseguido com tempo e sem pressão desenvolver coisas bonitas”, sublinha Marco.

Loja nova numa casa histórica



Durante o século XIX a rua das Flores foi uma zona privilegiada para o comércio de ourives, ficando popularmente conhecida por rua do Ouro. As casas de joias situavam-se no lado da rua onde o sol espreitava mais horas durante o dia, uma forma de dar ainda mais destaque às peças que estavam nas montras. É num dos edifícios icónicos desta zona, mais precisamente na esquina que liga a rua das Flores à rua Trindade Coelho, que morava a Ourivesaria das Flores, um negócio que abriu portas em 1920. Há três anos, Marco e Nuno Sousa apoderaram-se desta casa centenária com três pisos de 40 metros quadrados e uma arquitetura ao estilo arte nova. A fachada em ferro fundido, o chão e o teto trabalhado permanecem os originais, há registos antigos da Câmara Municipal do Porto emoldurados e mobiliário com vários anos de vida.

Além da loja, o número 249 da rua das Flores inclui ainda um atelier e uma sala de reuniões, sendo que o destaque principal vai para o Wedding Room. Neste espaço intimista e acolhedor fazem-se pedidos especiais e personalizados para noivos, como anéis de noivado ou alianças, mas também gravações em argolas de guardanapos ou transformações em peças de família. “Os maiores desafios são as transformações de peças antigas que envolvem pedras preciosas raras e únicas, pois há uma componente emocional grande que tem de ser valorizada”, explica Marco. Entre estas quatro paredes não há impossíveis e a imaginação parece não ter mesmo limites. A sala é também reservada a pessoas que pretendam investir em pedras únicas e neste setor Marco não tem dúvidas em afirmar que a equipa está preparada “para procurar pedras qualquer parte do mundo.”

Apostar no público masculino é hoje “quase obrigatório” e também as crianças têm um lugar de destaque nas vitrinas da Elements, de onde saltam à vista decorações temáticas arrojadas, com muita cor e peças requintadas, sofisticadas e elegantes. Entre as novidades para 2019 está a exportação da marca Dos Santos, a partir de maio, e a organização de pequenos eventos mensais para dinamizar a nova loja. A primeira iniciativa está agendada para dia 14 de março com a presença do designer brasileiro António Bernardo numa exposição retrospetiva dos seus 40 anos de carreira, com as suas peças mais icónicas e uma instalação criativa.

Rua das Flores, 249 – 251. 22 319 2031. Segunda a sábado, das 10h às 19h.

