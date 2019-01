Incentivo para trocar diesel velho chega a 15.000€

O discurso anti-diesel tem vindo a subir de tom e, com ele, tem vindo a cair a procura por este tipo de motorizações. A Alemanha, que tem na indústria automóvel uma das suas maiores âncoras, tem sido um dos países europeus a implementar políticas duras de restrição à circulação de carros antigos a gasóleo. Porém, ao contrário do que acontece noutros Estados-membros da União Europeia, acompanha essas limitações com ajudas à aquisição de um automóvel novo, menos poluente. E a própria indústria faz a sua quota-parte de esforço para uma melhoria da qualidade do ar. A Volkswagen, por exemplo, anunciou que até ao final de Abril, vai estender a todo o território alemão as ajudas à troca de um diesel velho por um novo veículo.

Até agora, o construtor germânico limitava os incentivos às cidades que o Governo alemão sinalizou como particularmente poluídas, praticando “descontos” que iam dos 500€ aos 7.000€ na compra de um novo Volkswagen. Com o anunciado alargamento do território abrangido pelo programa, qualquer alemão pode usufruir deste apoio na troca de carro, a que há que somar ainda os incentivos estatais.

Para usufruir destes estímulos, a única condição que é necessário cumprir é possuir um diesel Euro IV ou Euro V, que não precisa sequer de ser Volkswagen. Depois, o valor não depende do veículo antigo, mas sim do novo modelo a adquirir. Um up! “vale” 500€; o Golf e o Touran dão desconto de até 4.000€, sendo que a maior contribuição é atribuída aos modelos mais caros, como o Passat, o Arteon ou o Touareg, cuja compra pode ficar até 7.000€ mais barata. Outra das vantagens deste programa de troca passa por ser acumulável com os apoios estatais concedidos a quem quer despedir-se do seu carro antigo (dos Euro I aos Euro IV). Os valores vão dos 1.500€ aos 8.000€. Ou seja, no limite, os apoios podem atingir os 15.000€.

Por outro lado, para afugentar as dúvidas de quem compra um carro novo e teme que, daqui a quatro ou cinco anos, ele possa valer pouco ou nada, o construtor de Wolfsburg segue a prática de outros fabricantes alemães, oferecendo a chamada ‘Deutschland Garantie’. Esta garantia, que se aplica desde Abril de 2018, continuará em vigor até 30 de Junho, sem qualquer custo adicional para o cliente que adquira um diesel novo ou semi-novo. O comprador fica com a certeza de que caso venha a ser implementada uma proibição relativa aos diesel num horizonte de três anos, que afecte a área de trabalho ou de residência, pode devolver o carro e trocá-lo por um novo.

