Jack Nicholson faz rara aparição pública. Ator fotografado com excesso de peso

Jack Nicholson fez uma rara aparição pública na última segunda-feira, dia 22 de janeiro. O ator foi fotografado na companhia do filho Ray, de 26 anos, num jogo dos Los Angeles Lakers, que defrontou os Golden State Warriors, na Califórnia. Aos 81 anos, o artista deu nas vistas por apresentar uma imagem algo “desmazelada”, como escreve o jornal espanhol Marca, e com excesso de peso.

Jack Nicholson Faz Rara Aparição Pública para Pegar o Jogo do Lakers com o Filho de Ray https://t.co/YcgBstkgVm pic.twitter.com/6o0B2t1Dc7 — Fofofeed (@FOFOFEED) January 22, 2019

Pai e filho tendem aparecer em público para seguir os jogos dos Los Angeles Lakers — o veterano de Hollywood tem bilhetes de época há quatro décadas. Por estes dias, é mais fácil encontrá-lo junto ao campo da equipa de basquete da NBA do que no set de um filme. Segundo a revista People, o último projeto cinematográfico a que Nicholson esteve associado data de 2010, quando entrou na longa-metragem “Tens a Certeza?” ao lado de Reese Witherspoon e Paul Rudd.

Ao jornal britânico The Sun, o ator revelou em 2013 que se sentia menos motivado para trabalhar na indústria cinematográfica: “O negócio do cinema é o melhor negócio que há, mas só quero fazer filmes que emocionem as pessoas.”

