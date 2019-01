Lisboa e Porto entre as 20 melhores cidades da Europa para comer em 2019

Uma refeição memorável é um imperativo em qualquer city break na Europa, escreve o The Telegraph. O jornal britânico fez, por isso, uma seleção das 20 melhores cidades europeias onde comer em 2019. Em sexto e em décimo sétimo lugares (apesar de a lista não estar numerada) estão Lisboa e Porto.

Numa lista onde figuram cidades como Copenhaga, Paris e Barcelona, é dado destaque a duas cidades portuguesas. Em Lisboa menciona-se o cenário gastronómico que “continua a crescer” e a “onda de jovens chefs locais que se têm mantido fiéis à cultura da mesa portuguesa”, ao mesmo tempo que a reinventam com produtos vindos do mar, da costa, das planícies e também das vinhas. O artigo do The Telegraph, publicado em meados de janeiro, fala também de chefs estrangeiros a trabalhar na capital portuguesa, em particular do peruano Diogo Muñoz — em setembro do ano passado, o projeto de comida sul-americana “Cantina Peruana”, de José Avillez em parceria com Muñoz, aterrou no Cais do Sodré.

Ainda sobre Lisboa e seus restaurantes, o jornal britânico faz questão de salientar que o ato de jantar fora não é apenas uma questão de moda ou de tendências — afinal, os lisboetas levam muito a sério a comida e, mais do que uma necessidade, representa “um luxo”. Nesse sentido, o conselho é para reservar uma mesa antes de entrar por um restaurante adentro com a barriga a acusar apetite.

Já na Invicta, o The Telegraph destaca os pratos de peixe que “abundam na dieta local”, tal como o bacalhau. A Francesinha, como seria de esperar, não fica para segundo plano e é recomendação obrigatória — “pelo menos uma vez” [na vida], sendo considerada um “ritual de passagem”. Apesar das opções de cozinha internacional serem, de acordo com este jornal, “limitadas”, há elogios para os “inovadores chefs locais”, tal como Pedro Barreiros.

A lista completa das 20 melhores cidades para comer em 2019

Copenhaga Paris Barcelona Londres Roma Lisboa Edimburgo Veneza Budapeste Reiquiavique Berlim Florença Dubrovnik Madrid Viena Bruges Porto Sevilha Bordéus Atenas

