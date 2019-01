Os Jogos Olímpicos, a Taça da Liga num hotel e uma noite de terror em casa: quem é Borja, novo reforço do Sporting

O Sporting assegurou a contratação de Cristian Borja, lateral esquerdo de 25 anos que joga atualmente no Deportivo Toluca do México, que será nas próximas horas oficializado como reforço dos leões. A chegada do internacional colombiano poderá estar relacionada com a iminente saída de Marcos Acuña, provavelmente para os russos do Zenit, e a necessidade de reforçar um setor da defesa que no ano passado pertencia a Fábio Coentrão e esta temporada tem estado entregue ao argentino, depois da saída do português para o Rio Ave. A transferência do lateral ficou acertada nos últimos dias com a ida de Hugo Viana ao México: o jogador deverá custar cerca de 3,1 milhões de euros aos cofres verde e brancos e assinar por quatro épocas e meia.

O jogador já esteve este fim de semana em Lisboa, onde realizou exames médicos para acelerar o processo de contratação que já tinha entretanto ficado fechado entre os dois clubes. Assim, o colombiano acabou por ver na unidade hoteleira onde ficou a vitória do Sporting na final da Taça da Liga em Braga, frente ao FC Porto.

O Toluca despediu-se do jogador nas redes sociais e o colombiano disse em conferência de imprensa que transferir-se para o Sporting e para o futebol europeu é “uma grande oportunidade”. Cristian Borja, que realizou toda a formação no Cortuluá da Colômbia e esteve emprestado ao Santa Fe antes de chegar ao Toluca – onde esta temporada soma 19 jogos e uma assistência –, será então o quinto reforço do Sporting neste mercado de inverno, depois de Francisco Geraldes, Luiz Phellype, Matheus Nunes e Idrissa Doumbia, estando ainda prevista a chegada de mais um central que deverá ser Tiago Ilori.

¡Gracias por defender con el corazón nuestro escudo @CristianBorja_ queremos verte triunfar en Europa! Nuestro infierno siempre será tu casa ???????? #SiempreDiablos ???????? #SiempreRojos pic.twitter.com/1WvIA2Rv7p — Toluca FC (@TolucaFC) January 24, 2019

Em termos desportivos, Borja tem ainda pouco para contar – entre dois clubes colombianos e um mexicano, somam-se apenas duas internacionalizações pela seleção dos cafeteros e uma pré-convocatória para a Copa América, onde acabou por falhar a lista final. O defesa esteve ainda nos últimos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, quando a Colômbia foi eliminada nos quartos pelo Brasil. O lateral esquerdo foi também notícia na América do Sul no passado verão e viu o próprio nome aparecer em capas de jornais e abrir noticiários na televisão. Os motivos, porém, não foram os melhores.

No passado verão, Cristian Borja aproveitou o final do Campeonato mexicano para ir passar férias à Colômbia, onde aproveitou para visitar a família e rever alguns antigos companheiros de equipa. No dia 1 de junho, uma sexta-feira, organizou um convívio na própria casa, em Cali, uma cidade a cerca de 500 quilómetros da capital Bogotá, e convidou vários jogadores do Cortuluá com quem se tinha cruzado quando atuou pelo clube colombiano. Pouco antes da uma da manhã, um homem entrou na vivenda a partir do jardim e abriu fogo sobre o grupo, ferindo Heisen Izquierdo e matando Alejandro Peñaranda. Peñaranda, de 24 anos, foi declarado morto ainda no local; Izquierdo foi transportado para o hospital com vários ferimentos de bala mas acabou por sobreviver e ter alta poucos dias depois. Cristian Borja escapou ileso.

||Comunicado de prensa||

Alejandro Peñaranda, dejará una huella imborrable en nuestro #EquipoCorazón. pic.twitter.com/S0u0f4lrR2 — Cortuluá (@cortuluaoficial) June 1, 2018

“O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira por volta das 00h40. Estavam vários jogadores de futebol numa festa; um homem chegou ao local, perguntou por uma mulher e segundos depois saltou a cerca do jardim e começou a disparar contra os jovens, fazendo um morto e um ferido”, explicou, na altura, o general da Polícia Metropolitana, citado pela Marca. As autoridades locais anunciaram uma recompensa de 3.500 dólares por informações que permitissem identificar o assassino e Alias Momia, alegado autor do crime com antecedentes criminais, foi detido cerca de duas semanas depois. O crime foi interpretado como tendo sido passional, principalmente devido ao facto de o atirador ter perguntado por uma mulher antes de abrir fogo. Cerca de um mês depois, Borja partilhou no Instagram uma fotografia da noite do tiroteio, onde Peñaranda surge de boné ao lado do lateral esquerdo.

“Segundo as primeiras investigações, o ataque era dirigido a Alejandro e Heisen. A primeira hipótese que temos é referente a uma mulher que devia estar na festa mas não se encontrava no local. Por isso, acreditamos que se tratou de um crime passional”, indicava o relatório feito pelas autoridades. Meses depois de ter perdido um dos melhores amigos na própria casa, Cristian Borja deixa agora a América do Sul pela primeira vez na carreira e chega a Portugal para reforçar o Sporting de Marcel Keizer.

