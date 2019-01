Polícia retira mais de 2 mil taxistas em protesto de principal avenida de Madrid

A polícia de choque retirou os cerca de dois mil taxistas que desde este domingo se instalaram em protesto no Paseo de la Castellana, uma das principais artérias de Madrid.

A greve dos taxistas espanhóis já dura desde 21 de janeiro, mas este domingo tomou novas proporções quando os taxistas madrilenos decidiram mudar a concentração de Ifema (nos arredores de Madrid) para o Paseo de la Castellana, uma das principais avenidas da capital espanhola.

De acordo com a jornalista Lucia Franco, do El País, o último táxi foi retirado do Paseo de la Castellana às 10h20 locais (9h20 de Lisboa).

A las 10.20 se acaban de llevar el último taxi del paseo de la Castellana. Sigue el directo en @el_pais https://t.co/gkKQAI1VKC pic.twitter.com/T87Vj4p8WZ — Lucia Franco (@LuFranco93) January 28, 2019

O Paseo de la Castellana é um ponto estratégico da cidade uma vez que, ao longo dos seu mais de 6 quilómetros, divide o centro de Madrid de Norte a Sul.

Los taxistas y los antidisturbios forcejean por el dominio del paseo de la Castellana en este octavo día de huelga. Sigue el directo en @el_pais https://t.co/gkKQAI1VKC pic.twitter.com/QKaNgV8sJ8 — Lucia Franco (@LuFranco93) January 28, 2019

Além dos protestos mais visíveis, há também sete taxistas que estão em greve de fome — chegaram a ser pelo menos 15, antes de haver desistências — há já quatro dias.

