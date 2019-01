Rio Ave vence Marítimo e interrompe série de 10 jogos sem vencer

O Rio Ave venceu esta segunda-feira o Marítimo por 2-0, em encontro da 19.ª jornada da I Liga de futebol, disputado no Funchal, e interrompeu uma série de 10 jogos sem vencer na prova.

A equipa de Vila do Conde adiantou-se por Diego Lopes, aos 52 minutos, e sentenciou a partida por João Schmidt, aos 90+1, na conversão de uma grande penalidade, interrompendo uma série de 10 jogos consecutivos sem vencer, enquanto o Marítimo viu chegar ao fim um ciclo de três jogos sempre a ganhar.

A vitória permite à equipa de Daniel Ramos subir um posto, é nona com 24 pontos, enquanto os comandados de Petit estão no 11.º lugar, com 20.

