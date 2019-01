Beyoncé voltou a vestir uma marca portuguesa

Fotografada por Blue Ivy, a filha mais velha, Beyoncé decidiu partilhar, na última sexta-feira, algumas imagens de um dos seus visuais do fim de semana. Até aqui, nada que cause alterações de maior no quotidiano de quem a segue no Instagram. Acontece que a roupa usada pela cantora é, não só produzida em Portugal, como desenhada por designers portugueses. Os seus seguidores, atentos que são, logo denunciaram a origem do coordenado. Pertence à coleção primavera-verão da dupla Marques’Almeida, coleção essa que o Observador viu desfilar na Semana da Moda de Paris, em setembro do ano passado.

Antes de mais, uma informação útil a todas as consumidoras: do conjunto em lã de merino usado por Beyoncé, apenas a camisola continua à venda na loja online da Marques’Almeida. Custa 319,36 euros e já só está disponível nos tamanhos S e L. As calças já eram, mas pode sempre substituí-las pela saia, idêntica dentro do possível. Custa 393,47 euros.

Poupada nas descrições, Beyoncé deixou que fosse a internet, como sempre, a revelar a origem das peças. É difícil imaginar a rainha do R&B a encher o carinho na loja online dos criadores portugueses, quando o mais frequente é ter uma equipa de styling que se encarrega de rechear o guarda-roupa de Mrs. Carter. Ainda assim, parece que estas imagens resultam, precisamente, de uma ida às compras. Segundo a revista Vogue, as fotografias foram tiradas numa concept store de Los Angeles chamada Just One Eye. O quadro circular que serve de fundo é do artista Gary Lang. Para completar o look, a cantora escolheu uma bolsa Jacquemus e uns óculos de sol Oxydo.

Marta Marques e Paulo Almeida, designers portugueses radicados em Londres, reagiram através da conta oficial da marca. “Ela está tão incrível. No estúdio M’A estamos obcecados com ela neste look“, escreveram no Instagram. A dupla leva a cabo todo o trabalho criativo no Reino Unido, embora a produção continue a localizar-se em solo português.

Esta não é a primeira vez que Beyoncé veste uma marca portuguesa. Em 2015, a equipa de styling da cantora escolheu um vestido Sophia Kah e a ocasião foi, no mínimo, especial: o casamento da mãe, Tina Knowles. Branco e em renda (um registo bem mais romântico do que o do último fim de semana), a peça foi desenhada por Ana Teixeira de Sousa, uma portuguesa que criou a própria marca de vestidos em 2011, também em território britânico.

Por outro lado, esta também não é a primeira vez que Marta Marques e Paulo Almeida veem as suas peças serem usadas por grandes estrelas internacionais. Rihanna já se revelou ser fã do estilo rebelde da marca, bem como Solange Knowles e FKA Twigs.

