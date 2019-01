Brumadinho. Detidos engenheiros que atestaram a segurança de barragem que colapsou

Dois engenheiros que atestaram a segurança da barragem que ruiu em Brumadinho, na região de Belo Horizonte, no estado brasileiro de Minas Gerais, na sexta-feira, foram detidos esta segunda-feira pelas autoridades de Ministério Público de São Paulo, avançou o jornal Estadão.

A detenção deu-se no seguimento da emissão de cinco mandados de prisão e busca emitidos pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais com o objetivo de apurar as responsabilidades criminais pela rutura da barragem, que já provocou 65 mortos e 279 desaparecidos. Os engenheiros detidos são Makoto Namba e André Yum Yassuda, presos nos bairros de Moema e Vila Mariana, na zona Sul da capital.

De acordo com a Folha de S.Paulo, para além dos engenheiros, os cinco mandados de detenção têm ainda em vista três funcionários da empresa Vale que foram responsáveis pelos pedidos e licenciamentos para mineração. A prisão será decretada durante 30 dias e os suspeitos vão ser ouvidos pelo Ministério Público do Estado de Belo Horizonte.

As buscas por vítimas encontram-se no quarto dia, e, segundo as autoridades, o número de mortes deve aumentar. A lama proveniente da rutura da barragem varreu a comunidade local e parte do centro administrativo da empresa mineira Vale, destruindo o refeitório onde se encontrava uma parte dos funcionários.

No início da manhã, a mineradora Vale divulgou uma nota a dar conta que está a colaborar com as autoridades para esclarecer os factos. “Referente aos mandados cumpridos esta manhã, a Vale informa que está colaborando plenamente com as autoridades. A Vale permanecerá contribuindo com as investigações para a apuração dos factos, juntamente com o apoio incondicional às famílias atingidas”, referiu-se no comunicado da empresa.

A rutura da barragem da empresa de mineração Vale causou uma avalanche de lama e resíduos minerais. O Movimento dos Atingidos por Barragens (MBA) considerou que a rutura da barragem em Brumadinho era uma “tragédia anunciada”, referindo que já tinha efetuado diversos alertas.

