Bruno Lage e a pergunta proibida: “Tire lá isso do ouvido. Vou dar-lhe uma oportunidade de fazer uma pergunta sua”

Bruno Lage, treinador do Benfica desde a saída de Rui Vitória, tem sido constantemente descrito como um homem calmo, ponderado e pouco explosivo. A garra que o técnico encarnado deixa transparecer junto à linha técnica não tem aparecido nas conferências de imprensa, onde surge sempre com um tom baixo e tranquilo, onde recusa comentar arbitragens e onde responde normalmente de forma educada e recatada. Até esta terça-feira.

Depois de golear o Boavista por 5-1 — e ver Seferovic bisar, João Félix e Pizzi marcar e assistir e ainda Grimaldo assinar um grande golo –, e cimentar o segundo lugar, ficando provisoriamente a dois pontos do líder FC Porto, Lage surgiu na sala de conferências de imprensa do Estádio da Luz para aquela que se adivinhava uma tranquila sessão de perguntas. Mas o jornalista da CMTV terá tocado num assunto que, para o treinador encarnado, é proibido. O técnico foi questionado sobre a possibilidade de Jonas recuperar da lesão que o tem afastado dos últimos jogos e estar presente no dérbi do próximo domingo com o Sporting, em detrimento de Seferovic ou João Félix, e depois de uma pausa de alguns segundos em silêncio atirou “próxima pergunta” — mas acabou por voltar atrás.

“Próxima pergunta. Vou dar-lhe uma oportunidade de fazer uma pergunta sobre futebol. Tire lá isso do ouvido. Faça uma pergunta sua. Essa pergunta não é sua. É essa? Próxima pergunta”, disse Bruno Lage, de dedo apontado para o jornalista da CMTV que estava presente na conferência de imprensa.

Descansa em paz, jornalista da CMTV. #SLBBFC pic.twitter.com/Uw9z2z7RqA — ???? Um Azar do Kralj ???? (@azardokralj) January 29, 2019

Antes, o treinador encarnado já tinha estado na flash interview da BTV, onde falou sobre a exibição do Benfica e a visível evolução da equipa que é já a mais concretizadora da Primeira Liga, com 43 golos. “Foi uma boa exibição. O mais importante foi o que acabei de dizer aos jogadores. Temos de manter o equilíbrio. Ficámos tristes pelo facto de termos perdido o último jogo, mas não desiludidos. Da mesma maneira que não temos de de ficar eufóricos por termos vencido desta maneira. Há que olhar sempre para o trabalho e para o nosso desempenho e, independentemente, de ganhar ou perder, continuar a evoluir. É nisso que temos de nos focar, manter o equilíbrio, perceber o que estamos a fazer bem e de menos bem. Temos de estar focados no nosso trabalho e na nossa tarefa. Vamos jogo a jogo”, explicou o técnico.

“A equipa já teve isto no passado, perdeu um pouco e temos de recuperar isso. Refiro-me a uma transição forte. Mas isso não se muda com um estalar de dedos ou a ver vídeos, mas sim a treinar e criar o hábito de fazer as coisas. É o que temos tentado fazer. Criar o hábito de jogar numa dinâmica diferente. Vamos ter momentos bons e outros menos bons, mas temos de ser consistentes e equilibrados para sermos a equipa que fomos hoje”, acrescentou Bruno Lage, voltando a evidenciar a importância do treino.

????Benfica é a equipa com mais golos [43] na ????Liga NOS 2018/19, tem mais 5 golos que o FC Porto [-1 jogo] que está na 2.ª posição e mais 8 que Braga [35] e Sporting [35]. ⚠️Pela quinta época consecutiva que os ????encarnados ultrapassam os 40 golos à 19.ª jornada da Liga pic.twitter.com/4MYiR9qYnv — playmakerstats (@playmaker_PT) January 29, 2019

