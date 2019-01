Encontro Mundial junta em Coimbra 80 jovens pianistas de todo o mundo

O Coimbra World Piano Meeting, que decorre de 2 a 9 de fevereiro, vai juntar cerca de 80 jovens de diferentes países na cidade, onde vão dar concertos e aprender com professores de conservatórios e universidades internacionais.

A quarta edição do encontro conta com jovens com idades entre os 12 e os 35 anos de idade, que vêm de países como o Canadá, Venezuela, Taiwan, Hong Kong, Rússia, Coreia do Sul, França e Itália, sendo o maior contingente o do Japão, disse à agência Lusa Manuel Araújo, diretor da Academia Internacional de Música Aquiles Delle Vigne que organiza o evento em conjunto com a Câmara de Coimbra.

Segundo o responsável, apenas 5% dos participantes são portugueses, tendo-se notado um crescimento do reconhecimento e interesse pelo encontro mundial de ano para ano, seja pelo número de participantes, de professores com interesse em ir até Coimbra, ou nas estruturas que querem colaborar.

O encontro junta um concurso que designa o melhor jovem pianista do evento, concertos quase diários em que os jovens podem participar e muitas horas de formação, referiu.

Nas formações, participam docentes de instituições como a prestigiada escola americana Juilliard, a Universidade de Calgary (Canadá), a Hochschule (Universidade/Escola Superior) de Hannover (Alemanha), a Universidade de Música de Tóquio (Japão), o Conservatório Piccinni di Bari (Itália) e a Universidade do Mozarteum Salzburg (Áustria).

O Encontro Mundial arranca com um concerto de abertura, protagonizado pelos jovens participantes, no Conservatório de Música de Coimbra, às 9h30.

No dia 6, no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, haverá um concerto de provas finais do concurso pelos participantes, acompanhados pela Orquestra Filarmonia das Beiras, sendo que, no final, será anunciado o grande vencedor.

A 8 de fevereiro, dão um concerto no Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal (Santarém), e o evento termina a 9, às 17h00, com um concerto dos participantes, acompanhados pela Orquestra Clássica do Centro, em que interpretam no Convento São Francisco de Coimbra obras de Carlos Seixas, Bach e Mozart.

Quase todos os dias, haverá concertos dos participantes, não apenas no Conservatório de Música de Coimbra, mas também no Museu Machado de Castro e no Seminário Maior de Coimbra.

Tirando o concerto de encerramento, todos os restantes são de entrada gratuita, explicou Manuel Araújo.

Continuar a ler