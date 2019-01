Espanha. PSOE responde às críticas sobre viagens dispendiosas de Sánchez: “Viaja como Rajoy mas sem whisky”

A troca de galhardetes entre PSOE e PP continua a subir de tom. Desta vez, a origem de mais uma discussão entre os dois maiores partidos espanhóis são as viagens do Chefe de Governo de Espanha, Pedro Sánchez. Desde que, no verão passado, viajou de Falcon para Valência, onde assistiu a um concerto dos The Killers, que o líder socialista tem visto todas as suas deslocações escrutinadas pela oposição. Esta semana, a porta-voz do PP, pediu mais transparência na comunicação destas viagens, cujos detalhes muitas vezes não são revelados por questões de segurança. A resposta chegou instantes depois com uma pitada de ironia.

Pedro Sánchez desloca-se da mesma forma e com os mesmos meios que foram utilizados por todos os presidentes de Governo deste país. É exatamente igual àquilo que faziam Aznar e Rajoy. Com uma única diferença: é que este último viajava com uma avultada dose extra de vinho e whisky. E isso não se explica nem por questões de logística nem de segurança”, defendeu-se Sofía Hernanz, uma das porta-vozes socialistas.

O ataque direto a Rajoy pretende assim virar o tabuleiro do jogo e colocar o antecessor de Sánchez debaixo dos holofotes. As viagens o primeiro-ministro espanhol têm sido um dos argumentos mais utilizados pela oposição de cada vez que se refere a despesa do Estado. Esta semana, e depois de ter faltado a uma audição no Parlamento porque se encontrava em viagem fora do país, voltou a ser o alvo principal do PP. “Não sei se está a fazer algo por Espanha, mas que está a aproveitar-se de Espanha está”, começou por dizer a porta-voz dos “populares”, Beatriz Escudero.

Mas não se ficou por aqui: “é um insultante espetáculo de poderio. Os tiques de novo rico não têm qualquer cabimento”. Os périplos de Sánchez têm sido recorrentes. Muitos são mantidos sob sigilo e isso tem irritado a oposição e, em particular, o PP. Um partido que, para o PSOE, não tem legitimidade para criticar estas viagens. Não só pelos exemplos de anteriores Chefes de Governo mas também por se concentrar numa oposição baseada em casos. “Vivem instalados na fanfarra”, atirou Sofía Hernanz.

Continuar a ler