EUA. Ex-presidente do Starbucks quer candidatar-se à presidência, mas nem Trump nem os democratas gostam da ideia

Foi presidente do Starbucks até ao ano passado, tem uma riqueza estimada em 3,300 mil milhões de dólares (cerca de 2,88 mil milhões de euros), é um democrata assumido e agora pretende candidatar-se, como independente, às eleições presidenciais norte-americanas de 2020. Howard Schultz anunciou esta segunda-feira a intenção de uma candidatura à Casa Branca e já provocou a reação de vários políticos, incluindo a de Donald Trump e dos democratas.

“Amo o nosso país e estou a considerar seriamente concorrer às eleições presidenciais como centrista independente”, escreveu o multimilionário no Twitter, depois de dar uma entrevista ao New York Times (NYT), onde referiu que os Estados Unidos têm “um sistema político quebrado com ambos os partidos [democrata e republicano] no negócio para preservaram a sua própria ideologia sem um reconhecimento e responsabilidade de representar os interesses do povo americano”.

I love our country, and I am seriously considering running for president as a centrist independent. — Howard Schultz (@HowardSchultz) January 28, 2019

Schultz, de 65 anos, teve um papel essencial no crescimento da cadeia do Starbucks, que passou de sete cafés para um negócio gigante com cerca de 350 mil funcionários. Ao NYT, o empresário afirmou já ter começado a preparar a apresentação da sua candidatura à presidência, mas explicou que apenas tomará uma decisão oficial depois de fazer uma tour pelo país para promover o seu novo livro.

O multimilionário define-se como um “democrático vitalício”, mas recusa apresentar uma candidatura associada ao Partido Democrata, pretendendo utilizar a estratégia da independência. “Sinto que se me apresentar como um candidato democrata teria de ser hipócrita e dizer coisas em que não acredito, porque o partido mudou muito para a esquerda”, acrescentou Schultz ao jornal norte-americano.

Em reação ao anúncio de uma possível candidatura, Donald Trump não tardou em responder, também no Twitter, a Howard Schultz, afirmando que o empresário “não tem coragem de se candidatar a Presidente” e que não é a pessoa mais indicada para assumir o cargo. “Concordo com ele quando diz que não é ‘a pessoa mais esperta’. Além disso, a América já tem isso! Espero apenas que o Starbucks continue a pagar-me a renda na Trump Tower”, acrescentou o Presidente norte-americano na publicação.

Howard Schultz doesn’t have the “guts” to run for President! Watched him on @60Minutes last night and I agree with him that he is not the “smartest person.” Besides, America already has that! I only hope that Starbucks is still paying me their rent in Trump Tower! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2019

Também do lado dos democratas, o anúncio da candidatura não gerou uma boa receção. “Tenho três palavras para Howard Schultz sobre a sua possível candidatura independente a Presidente: não faça isso”, referiu Tina Podlodowski, presidente do Partido Democrata do Estado de Washington, citada pelo El País. Já Michael Bloomberg, ex-presidente da Câmara de Nova Iorque, e que pretende candidatar-se à corrida eleitoral do lado dos democratas, escreveu no Twitter, ainda que sem se referir especificamente a Schultz, que uma candidatura independente corre o risco de contribuir para a reeleição de Donald Trump. “Foi um risco que eu recusei correr em 2016 e não podemos dar-nos ao luxo de correr agora”, escreveu Bloomberg.

In 2020, the great likelihood is that an independent would just split the anti-Trump vote and end up re-electing the President. That's a risk I refused to run in 2016 and we can't afford to run it now. https://t.co/SmHM6cYUg7 pic.twitter.com/iQ2CK5o2k6 — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) January 28, 2019

Caso avance com a candidatura, Schultz pretende angariar dinheiro para a campanha eleitoral, pretendendo complementar os quase 1.000 milhões de dólares em que se estima o custo de uma campanha eleitoral.

