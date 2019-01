Falha de segurança descoberta no FaceTime da Apple

Uma falha de segurança recentemente descoberta no FaceTime, aplicação de chamada de vídeo da Apple, permite que os utilizadores oiçam e até mesmo vejam quem liga de um iPhone antes mesmo de atender.

A falha informática, relatada pela primeira vez no ‘site’ do produto Apple 9to5Mac, também foi revelada por vários meios de comunicação.

O cofundador do Twitter Jack Dorsey aconselhou numa mensagem publicada na rede social os utilizadores a desativarem o FaceTime até que a Apple resolva o problema.

Um vídeo divulgado no Twitter mostra a facilidade com que esse ‘bug’ (falha informática) permite ouvir o som proveniente de um iPhone contactado pelo FaceTime.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer????#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ

— Benji Mobb™ (@BmManski) January 28, 2019