Frio extremo atinge os Estados Unidos. Ventos gelados chegam aos -51ºC

Uma vaga de frio extremo está a afetar os Estados Unidos da América. Várias escolas e universidades vão fechar e os planos de emergência já foram ativados. Entre esta terça e quinta-feira os temperaturas vão baixar — e muito. As mínimas podem mesmo oscilar entre os -28ºC e os -40ºC em Upper Midwest e Great Lakes. Já a sensação térmica estará entre os 37 e os 51 graus abaixo de zero, avança a CNN.

Segundo a cadeia de televisão norte-americana, cerca de 220 milhões de norte-americanos (75% da população continental) vão eser afetados pelas temperaturas negativas. Há cerca de 25 anos que os termómetros não chegavam a valores tão baixos, refere o meteorologista Tom Sater da CNN. Até ao momento, duas pessoas morreram, uma no Minnesota e outra em Illinois.

Já o New York Times refere que, para esta quarta-feira, são esperados em Chicago, -25º C de temperatura máxima (um valor histórico, de tão baixo) e -30º C de mínima. Em Minneapolis, no Minnesota, os ventos gelados vão soprar a uma temperatura que pode chegar aos -51ºC.

A principal causa apontada para esta vaga de frio é uma massa de ar gelada que deveria estar a cima do Pólo Norte e que se encontra, anormalmente, em latitudes mais baixas, trazendo o clima do Ártico para os Estados Unidos. Os cientistas apelidam-na de “vórtice polar” e, segundo o New York Times, estes eventos climáticos têm-se tornado frequentes nos últimos anos, mas os cientistas ainda não encontraram uma explicação plausível para o fenómeno.

Rahm Emanuel, o Mayor de Chicago, anunciou na sua conta oficial de Twitter que várias instalações da cidade vão servir de centros de acolhimento, como bibliotecas, esquadras da polícias, parques, entre outros. Noutros posts, o governante deixou ainda várias recomendações à população para se precaverem do frio dos próximos dias.

City facilities, including community centers, park houses, libraries and police stations will also serve as warming centers. Residents seeking access to warming centers and/or experiencing insufficient heat are encouraged to contact 311 for immediate assistance.

O governador de Illinois, JB Pritzker, anunciou esta segunda-feira um plano de emergência para ajudar a população e as agências estatais a enfrentar esta vaga de frio. E pediu aos habitantes para se protegerem das temperaturas geladas e do risco de hipotermia, incentivando-os a recorrerem aos centros de aquecimento que foram criados, se necessário.

As temperaturas atípicas já levaram ao cancelamento de 3.400 voos no país nos primeiros três dias da semana, escreve a CNN.

