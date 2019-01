Josefinas: marca portuguesa vai ter loja pop-up no Porto e com descontos

Josefinas, a marca de calçado portuguesa que tem conquistado os pés de celebridades internacionais, acaba de anunciar a primeira loja temporária no Porto. O evento está marcado para dia 9 de fevereiro, mesmo a tempo do Dia dos Namorados, no Charm Palace Porto, e consiste num dos raros momento em que a marca decide disponibilizar os seus modelos ao vivo e a cores.

Mais de um ano depois da pop-up em Lisboa e após uma segunda incursão em Braga, em novembro do ano passado, a Josefinas pensou, desta vez, nas clientes portuenses. Criada em 2013, a marca especializou-se em sapatos rasos, sempre com um toque romântico e feminino. Os lançamentos sucederam-se, das primeiras sabrinas nude às coleções de ténis e inspiradas nos Beatles e no imaginário de “Alice no País das Maravilhas”.

Pelo meio, a Josefinas já andou nos pés de algumas celebridades internacionais — Chiara Ferragni, a manequim Coco Rocha, Meghan Markle, Leandra Medine, Lena Dunham, Jessica Biel, Sara Sampaio e Olivia Palermo.

Para a nova loja temporária, a marca vai levar uma amostra das várias coleções, das sabrinas à botas e ténis. Em todos os pares disponíveis no local, as clientes vão poder usufruir de 15% de desconto. O espaço estará aberto para quem, à última da hora, quiser dar uma espreitadela. Quem decidir agendar previamente a sua ida às compras terá 30 minutos de atendimento personalizado já garantido, basta marcar online.

A pedido das clientes, a Josefinas já faz planos para, até ao fim do ano, realizar mais uma loja pop-up em Lisboa. A estes juntam-se as ambições internacionais. A marca portuguesa já teve uma loja própria em Nova Iorque e a cidade continua debaixo de olho no que toca a estratégias de internacionalização. Por agora, continuam por cá. No dia 9 de fevereiro será também apresentada uma nova coleção, mostrada em primeira mão durante o evento e posta à venda nos dias seguintes.

Nome: Josefinas Pop-up Porto

Morada: Charm Palace Porto, Rua Fernandes Tomás, 215, Porto

Horário: Ddia 9 de fevereiro, das 11h às 18h

Site: www.josefinas.com

