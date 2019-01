MP dá luz verde à divulgação da auditoria à Caixa

O Ministério Público não se opõe a que o relatório de auditoria que se encontra junto ao inquérito, onde se investigam factos relacionados com a Caixa Geral de Depósitos (CGD), seja entregue à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa da Assembleia da República. No entanto, empurra a disponibilização do documento para a própria CGD.

Segundo o comunicado enviado este terça-feira pela Procuradoria Geral da República, o pedido foi feito ao Departamento Central de Investigação e Ação penal, responsável pela investigação. O MP concluiu que o “relatório foi elaborado a pedido da Administração da CGD no âmbito das funções de gestão dessa instituição de crédito, e não constitui um documento produzido nos autos por iniciativa da investigação ou a seu pedido”, lê-se

Assim, embora o documento em causa conste no processo que ainda se encontra em segredo de justiça, “ponderado todo o circunstancialismo atinente à presente investigação – designadamente a data da prática dos factos, o conhecimento público que já existe relativamente a uma primeira versão do relatório e do objeto dos autos, assim como as diligências probatórias a realizar”, a Procuradoria entende que o acesso a este documento por parte da Assembleia da República “não é prejudicial aos interesses da prossecução da Justiça e à descoberta da verdade material”.

A AR tinha pedido o documento à CGD, que recusou invocando sigilo bancário e, recentemente, invocando o segredo de justiça. “Reconhecendo, finalmente que o acesso ao documento somente está a ser solicitado por ser essencial ao exercício cabal das competências da Comissão da AR requerente” e que apenas será usado nesse âmbito, o “Ministério Público concluiu nada ter a opor que a CGD, entidade que ordenou a elaboração da referida auditoria e que está em condições de a expurgar de eventual matéria que considere estar em segredo bancária, a disponibilize à AR”, lê-se no comunicado.

Continuar a ler