Rendimento e consumo das famílias aumenta na zona euro e UE

O rendimento e o consumo real das famílias por habitante aumentaram no terceiro trimestre do ano passado, tanto na zona euro como no conjunto da União Europeia (UE), divulga esta terça-feira o Eurostat.

Segundo o gabinete oficial de estatísticas da UE, no espaço da moeda única, o rendimento real das famílias por habitante aumentou 0,3% no terceiro trimestre de 2018, depois de já ter progredido 0,4% no segundo e 0,3% nos primeiros três meses do ano.

Já na UE a 28, o rendimento das famílias cresceu 0,8% entre julho e setembro de 2018, depois de já ter progredido 0,4% no segundo trimestre (e permanecido estável, 0,0%, no primeiro).

Relativamente ao consumo real das famílias por habitante, o Eurostat revela que, na zona euro, este indicador voltou a conhecer um crescimento muito ligeiro, de 0,1%, no terceiro trimestre, após ter subido 0,2% no segundo trimestre e 0,5% no primeiro.

No conjunto dos 28 Estados-membros, o consumo das famílias subiu 0,4% entre julho e setembro de 2018, face aos 0,2% do trimestre anterior.

O Eurostat não divulga dados para os Estados-membros nestes indicadores.

