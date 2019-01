Sete distritos sob aviso amarelo por chuva e agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo de chuva para os distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo entre as 15h de quarta-feira e meia-noite de quinta-feira. Esses distritos, assim como Lisboa, Leiria, Coimbra e Aveiro, também estão sob aviso amarelo por agitação marítima entre as 12h de quarta-feira e as 11h do dia seguinte.

De acordo com o IPMA, avisos como este são emitidos quando se espera uma precipitação de 10 a 20 milímetros numa hora ou de 30 a 40 em seis horas. Quanto aos avisos de agitação marítima, esse é lançado tendo em conta a “altura significativa das ondas”. Neste caso, os distritos de Porto, Braga, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Coimbra e Aveiro vão ser atingidos por ondas com entre quatro e cinco metros de altura.

Estes avisos meteorológicos do IPMA surgem após um comunicado sobre a depressão Gabriel, que às 15h de esta terça-feira estava na região da Bretanha. Essa depressão fez com que Portugal Continental fosse atingido por uma superfície frontal fria que trouxe períodos de chuva ao norte e centro do país. Além disso, também provocou vento forte, com rajadas até 65km/h no litoral oeste, e até 85 km/h nas terras altas; e agitação marítima junto à costa do país.

E assim continuará a ser esta quarta-feira, sugere o IPMA. Para esta quarta-feira, a previsão meteorológica fala de “céu geralmente muito nublado” e de “períodos de chuva no litoral oeste, estendendo-se às regiões do interior durante a manhã, tornando-se por vezes forte nas regiões norte e centro a partir do meio da tarde”. Espera-se também neve acima de 800 metros, vento até 30 km/h no oeste, rajadas de até 65 km/h no litoral a norte do Cabo Carvoeiro e até aos 85 km/h nas terras altas.

Continuar a ler