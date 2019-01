Tanzânia. Dez crianças raptadas foram encontradas mortas e mutiladas

Foram encontradas dez crianças, que estavam desaparecidas desde dezembro do ano passado, na Tanzânia, noticia a CNN. A polícia descobriu os corpos mutilados na semana passada, no distrito de Njombe, no sudoeste do país: tinham-lhes sido removidos os genitais e muitos dentes confirmou o vice-ministro da Saúde. Faustine Ndugulilee afirmou que os crimes estão “ligados à prática de bruxaria, porque essa é a tendência para esses assassinatos. Pedem às pessoas para obterem essas partes humanas para fazerem rituais”.

Faustine Ndugulile acrescentou, também, que estas mortes nada têm a ver com os homicídios de albinos, que acontecem com frequência na Tanzânia e em outras zonas da África oriental.

Esses crimes não estão ligados a assassinatos de albinos (…) Mas é muito triste porque eles são crianças e não merecem ser usados ​​assim”, disse Ndugulile.

A Tanzânia é o país com uma das maiores taxas de albinismo do mundo, uma em 1.500 pessoas. Muito albinos são perseguidos e mortos na região devido à crença de que certas partes do corpo transmitem poderes mágicos. Os feiticeiros usam-nos como ingredientes durante a realização de rituais.

