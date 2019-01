Terapeuta que dizia ter “cura” para a homossexualidade assume-se: “Percebi que era altura de me afirmar como gay”

David Matheson era conhecido nos Estados Unidos pela sua “terapia da conversão” de homossexuais e até escreveu um livro chamado “Becoming a Whole Man” (em português, “Tornando-se um Homem Completo”). Anos depois de defender a ideia de que a homossexualidade tinha “cura” e após um casamento de 34 anos com uma mulher, o terapeuta anunciou na semana passada no seu Facebook que era gay.

“Há um ano, percebi que tinha de fazer mudanças substanciais na minha vida. Percebi que não poderia continuar mais com o meu casamento. E percebi que este é o tempo de me afirmar como gay“, referiu David Matheson, acrescentando que o seu casamento foi “feliz e gratificante”, mas que as experiências de atração por homens “às vezes eram muito intensas e levavam à dor e à luta” no seu relacionamento.

As terapias em que Matheson esteve envolvido foram denunciadas por várias entidades médicas, incluindo a Associação Médica Americana, a Associação Americana de Psicologia e o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. “Fui apanhado na minha própria prisão ideológica. Sei que o meu trabalho ajudou muitas pessoas, porque me disseram isso. Mas tenho a certeza que também magoei algumas pessoas”, referiu na publicação.

O terapeuta assumiu ainda que demorou muito tempo a aceitar o facto de ser homossexual, especialmente por causa das ideias que sempre defendeu: “Eu sabia que tinha de permanecer fiel às âncoras indiscutíveis da minha fé”, confessou, criticando ainda as posições extremas que tem visto desde que assumiu ser gay. “Para os grupos de direita, sou uma ameaça existencial a ser mitigada. Para os grupos de esquerda, sou uma oportunidade a explorar”, explicou na publicação.

Perto do fim deste declínio [do casamento], percebi que estar num relacionamento íntimo com um homem não era algo que eu queria mais evitar. Tornou-se numa necessidade não negociável”, disse ainda David Matheson.

David Matheson assumiu a sua homossexualidade uma semana depois de o grupo LGBT Truth Wins Out (em português, “LGBT A Verdade Vence”) ter divulgado uma “terapia da conversão” com o advogado Rich Wyler. “Ainda hoje, como um homem gay recentemente assumido, encontro muita homofobia em mim. Mas sou uma pessoa muito mais recetiva agora do que há seis anos, antes de começar a dialogar num grupo de ideologia mista que incluía vários terapeutas defensores dos gays”, disse, acrescentando ainda que parte da sua homofobia veio dos ensinamentos da igreja Mórmon.

