Tiago Ilori deixa Reading e regressa ao Sporting

O futebolista português Tiago Ilori está de regresso ao Sporting, deixando os ingleses do Reading e assinando um contrato válido até 2024, anunciaram esta terça-feira os leões em comunicado.

“A Sporting Clube de Portugal — Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Reading para a transferência definitiva do jogador Tiago Ilori”, pode ler-se na nota dos verdes e brancos.

Segundo o clube de Alvalade, o defesa-central de 25 anos assinou um contrato válido até 2024, que inclui uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. Formado no Sporting, Ilori chegou à equipa principal do clube em 2011/12 (dois jogos), antes de fazer 12 encontros na época seguinte, despertando a atenção do Liverpool, que o contratou e emprestou, depois, ao Granada (Espanha), Bordéus (França) e Aston Villa (Inglaterra).

Cumpriu três jogos pelos reds em 2015/16, antes de ser emprestado ao Reading, que viria a contratá-lo em definitivo em 2017, deixando agora o clube da segunda divisão inglesa para regressar aos lisboetas.

Esta temporada, o internacional sub-23 e sub-21 por Portugal (esteve nos Jogos Olímpicos de 2016 e no Euro2015) cumpriu 22 jogos, apontando um golo.

