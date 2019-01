Venezuela. Soldados rebeldes pedem armas aos EUA para um golpe de estado contra Maduro

Os rebeldes do exército da Venezuela pediram armas ao presidente norte-americano Donald Trump, está a noticiar a CNN. “Como soldados venezuelanos, estamos a fazer um pedido aos Estados Unidos para nos apoiar, em termos logísticos, com comunicação, com armas, para que possamos concretizar a liberdade venezuelana”, disseram Carlos Guillen Martinez e Josue Hidalgo Azuaje, dois antigos soldados venezuelanos.

Segundo eles, há muitos soldados dentro do exército venezuelano prontos a começar uma revolução contra Nicolás Maduro, desde que tenham assistência militar norte-americana.

O pedido chega dois dias depois de John R. Bolton, conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, ter prometido represálias a quem atacar com violência os opositores do presidente venezuelano. Agora, Josue Hidalgo Azuaje pede mais ajuda aos Estados Unidos e o apoio de outros países latinos: “Não estamos a dizer que precisamos apenas do apoio dos Estados Unidos, mas também do Brasil, da Colômbia, do Peru, de todos os países irmãos, que são contra esta ditadura”, apelou o soldado rebelde.

Apesar de admitirem ter dificuldades em mobilizar mais soldados para se revoltarem contra Nicolás Maduro, dois dos rebeldes dizem que há quem esteja disponível para um golpe de Estado, desde que ele seja apoiado pelos países latino-americanos.

Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer Juan Guaidó como presidente interino do país, após um comunicado do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo. E admitem que “nenhuma opção está fora de questão” no que toca a uma intervenção da Venezuela.

