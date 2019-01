Venezuela. Tribunal Supremo quer impedir Juan Guaidó de sair do país

O Procurador-Geral da Venezuela, Tarek William Saab, pediu ao Tribunal Supremo de Justiça para congelar as contas de Juan Guaidó e proibir que ele viaje para fora do país, noticia a Reuters esta terça-feira. Por ser membro do Parlamento, Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente interno da Venezuela, só pode ser alvo de uma investigação criminal se esse tribunal o autorizar. No entanto, o Supremo é controlado por Nicolás Maduro, por isso esse pedido pode mesmo vir a concretizar-se.

Entretanto, Juan Guaidó reagiu através do Twitter ao pedido de congelamento de contas: “Para aqueles que estão agora na sede do TSJ: o regime está na sua reta final, isto é imparável e não precisam se sacrificar pelo usurpador e sua gangue! Pense em si mesmo, na sua carreira, no futuro dos seus filhos e netos que também são nossos. A história irá reconhecê-los”, pediu o presidente da Assembleia Nacional.

A quienes hoy están en la sede del TSJ:el régimen está en su etapa final ¡Esto es indetenible y ustedes no tienen que sacrificarse con el usurpador y su banda! Piensen en uds,su carrera,en el futuro de sus hijos y nietos que también son los nuestros. La historia se los reconocerá — Juan Guaidó (@jguaido) January 29, 2019

