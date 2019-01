A5. Camião cai de viaduto e provoca 1 morto

Um homem de 64 anos morreu depois de um camião se ter despistado e caído de um viaduto na A5, junto ao Estádio Nacional, na manhã desta quarta-feira. O camião terá caído de uma altura de 5 a 6 metros e o motorista não resistiu aos ferimentos, avança o Correio da Manhã.

O alerta foi dado 9h45, momento em que chovia intensamente. O acidente deu-se no sentido Cascais-Lisboa. Segundo o comandante Machado, do destacamento de trânsito de Carcavelos da GNR, em declarações à CMTV, o condutor foi projetado para fora do camião, pelo que se supõe que seguiria sem cinto de segurança. O óbito foi declarado no local pela equipa do INEM.

Segundo o mesmo jornal, no local estão também os Bombeiros de Linda-a-Pastora e a GNR. O viaduto de acesso ao Estádio do Jamor está cortado ao trânsito, na medida em que as autoridades estão a realizar trabalhos de perícia, para apurar os motivos que causaram o acidente.

O condutor era o único ocupante do veículo e o camião vinha sem carga.

