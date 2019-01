As reações inusitadas ao frio nos EUA: de incendiar trilhos de caminhos de ferro às brincadeiras com água a ferver

Uma massa de ar gelado chegou aos Estados Unidos da América (EUA) e as temperaturas estão perigosamente próximas de mínimos históricos em vários estados do país. Em Wisconsin, Illinois e Michigan foi decretado estado de emergência. Em Chicago, a sensação térmica poderá chegar aos -51ºC ao longo desta quarta-feira. Em diferentes pontos dos EUA, encerraram escolas, negócios, serviços de correios. Em alguns locais do Midwest, os problemas atingem os produtores de cerveja — algumas marcas não vão conseguir fazer chegar o seu produto a pontos de venda, depois de, esta terça-feira, ter havido barris a congelar durante o transporte (e as temperaturas mais baixas ainda estão para chegar). Até o presidente da associação de vendedores de cerveja do Minnesota, Mike Madigan, veio lamentar-se publicamente: disse à CNN que o ideal era ter “camiões aquecidos”, mas que “poucos distribuidores” os têm.

A reação mais criativa ao frio, contudo, registou-se em Chicago, no estado do Illinois. Esta quarta-feira de manhã, alguns trabalhadores da cidade decidiram incendiar os trilhos dos caminhos de ferro para garantir que as linhas mantêm-se em condições de permitir viagens de comboio. A solução para evitar falta de transporte e descarrilamento de comboios (devido ao congelamento do solo, que pode afetar gravemente a circulação) é tão engenhosa quanto inusitada — e pode ser vista no vídeo abaixo:

It's so cold in Chicago that workers are setting fire to railroad tracks just to keep the trains moving. The extreme cold — around -22 F (-30 C) Wednesday morning — can cause rail defects. https://t.co/MEbpI5a3wi pic.twitter.com/6OSHwzxE3h — CNN International (@cnni) January 30, 2019

It’s so cold in Chicago, crews had to set fire to commuter rail tracks to keep the trains moving smoothly. https://t.co/ccrTwwwO6C pic.twitter.com/av7o5opEQ8 — ABC News (@ABC) January 30, 2019

Às recomendações habituais para o frio, juntou-se este ano uma outra, causadora de maior estranheza, mas reveladora da gravidade da chegada da massa de ar gelado (que em circunstâncias normais teria afetado uma região mais a norte: o Pólo Norte) ao país. O departamento de meteorologia de Des Moines, no estado do Iowa, recomendou os moradores para “protegerem os pulmões do ar severamente frio”, para “evitarem respirações fundas” e para “minimizarem as conversas” — isto é, respirarem com menos intensidade e falarem menos.

Também há aqui esteja a tentar lidar com a situação com coragem. O golfista Jerry Kelly, por exemplo, publicou um vídeo a praticar o seu desporto favorito com… -40ºC, mais coisa menos coisa.

Had to swing in -45 chill. Rather cold:) pic.twitter.com/pTU6z5AY8T — Jerry Kelly (@jerrykelly13pga) January 30, 2019

Uma outra utilizadora da rede social, que se apresenta como Samantha Overman, “mãe e professora primária”, diz que “pode estar frio suficiente para encerrar a escola”, mas a temperatura ainda permite “experiências científicas em casa”. Esta é uma delas:

It may be cold enough to close school, but we’re having fun with science experiments at home! pic.twitter.com/QZj5zMxB2Y — SamanthaOverman (@SamanthaOverman) January 30, 2019

O frio sentido nas últimas horas tem também fomentado a popularidade de uma brincadeira que vai sendo partilhada por muitos utilizadores nas redes sociais. O jogo é bastante simples: consiste em atirar água a ferver ao ar e vê-la tornar-se quase instantaneamente neve, devido ao contacto com o ar gelado. Eis alguns exemplos:

Did you know that if you throw boiling water into the cold air you'll get instant snow? Yesterday, Israel Fellow, Tal decided to try it out!

We hope everyone is staying warm and is drinking hot water rather than throwing it today!#boilingwater #snow #socold #midwest #staywarm pic.twitter.com/UdK6vyajFQ — Jewish Life @ U Wisc (@UWHillel) January 30, 2019

It is really freezing cold in Chicago #PolarVortex pic.twitter.com/5zLBGiXQ6p — Mustafa Yazici (@TASYazici) January 30, 2019

Chicago’s a bit cold today pic.twitter.com/fKIwQMACN2 — Sarah Gordon (@sarahgordon99) January 30, 2019

This is me demonstrating what happens at -20F (-29C) when you throw boiling water into the air. It freezes instantly and falls as ice. It is also what professors do when campus is closed due to extreme cold! ????#UMDEduc2000 pic.twitter.com/p3mVaO6XCB — Helen Mongan-Rallis (@hrallis) January 30, 2019

Some trouble with the cold here in AA #KarmaPatel pic.twitter.com/YZDY6UyC6k — Cole Carnick (@ColeCarnick) January 30, 2019

The only thing to do when it gets this cold pic.twitter.com/ygoK3xN9NZ — Alex Nitkin (@AlexNitkin) January 30, 2019

Quem tem animais domésticos tem tido dificuldades em levá-los à rua, como vão comentando várias pessoas nas redes sociais e como o vídeo abaixo ilustra:

When its too cold out for your tiny fox and he doesnt know what to do with his freezing little feet.

I tried to wrap his legs but it didnt help much.

2 seconds outside equals this. 3 seconds later I had to carry him inside. ❄???????? pic.twitter.com/KrPWlhVYIW — BelleBunny ????????????️‍???????????? (@Be11eBunny) January 30, 2019

